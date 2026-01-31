Видео
Автоматическое возобновление аренды — как не потерять контроль над землей

Автоматическое возобновление аренды — как не потерять контроль над землей

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 06:12
Автоматическое возобновление договоров аренды земли в Украине — что нужно знать в 2026 году
Зимнее поле. Фото: Freepik

С 2020 года в Украине действует новый подход к продлению земельных договоров. Его ввели изменения в Земельный кодекс, принятые для борьбы с рейдерством. Они позволили автоматически возобновлять договоры пользования землей без подписания новых документов.

Для арендаторов это упростило процедуры, а для владельцев земли сделало критически важным контроль сроков, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Читайте также:

О чем на самом деле говорит статья 126-1 Земельного кодекса

Суть проста: если вы когда-то подписали договор, где есть пункт об автоматическом возобновлении, то после завершения срока он "перезагрузится" сам собой. Это касается и аренды, и эмфитевзиса, и суперфиция.

Раньше действовало правило "молчаливого согласия", которое часто приводило к судам. Теперь все решает не бумажка, а запись в Реестре вещных прав.

Главный нюанс: эта схема не работает для государственной или коммунальной земли (разве что на участке уже стоит ваше недвижимое имущество).

Как происходит автоматическое возобновление

Договор возобновляется на тот же срок и на тех же условиях. Если цена аренды за пять лет стала нерыночной, а вы прозевали сроки - поздравляю, вы застряли со старыми цифрами еще на несколько лет.

Чтобы автоматическое продление сработало, это условие должно быть прямо прописано в тексте договора. Также ни одна из сторон не должна подать официальный отказ.

Как владельцу отказаться от возобновления договора

Если вы не хотите продолжать отношения с арендатором, действовать надо быстро. Просто "сказать" или написать письмо на электронную почту — не сработает.

Вот алгоритм действий:

  1. Дедлайн. Ровно за 30 календарных дней до даты окончания договора ваш "стоп-кран" должен быть в системе.
  2. Что делать. Идти к нотариусу или госрегистратору и подавать заявление об исключении записи о возобновлении.

Если придете на 29-й день — регистратор просто "разведет руками", и договор автоматически продлится в системе.

Что изменило автоматическое возобновление для рынка земли

Для арендаторов процедура стала более стабильной и предсказуемой. Для владельцев земли — более ответственной, ведь пассивность теперь означает согласие.

Для рынка в целом это уменьшило количество конфликтов и рисков незаконного переоформления прав.

Ранее мы рассказывали, можно ли приватизировать участок во время действия военного положения. А также, как оформить право собственности на землю, если у вас есть сертификат на пай.

земля рынок земли аренда договор документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
