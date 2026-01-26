Земельные паи — как оформить право собственности в 2026 году, если есть сертификат

Мужчина подписывает документы. Фото: Freepik

Сертификат на пай часто ошибочно воспринимают как подтверждение собственности. На самом деле это лишь документ, удостоверяющий право требования на землю, а не право собственности на конкретный участок. Он выдавался во время паевания коллективных земель и не содержал данных о границах, площади или кадастровом номере.

И пока вы не замените этот сертификат на выписку из Реестра прав, ваша земля существует только на бумаге, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Процесс не быстрый и требует терпения. Вот как это выглядит на практике:

Поход в местный совет (ОТГ). Пишете заявление о выделении участка в натуре. Это тот этап, где абстрактная доля начинает приобретать очертания конкретного места на поле. Прилагаете оригинал или заверенную копию сертификата. Поиск землеустроителей. Это критический момент. Вам нужна частная компания, которая имеет сертифицированных инженеров. Они разрабатывают техническую документацию и, что самое важное, "вбивают колышки" — устанавливают границы на местности. Но проверяйте, внесли ли они данные в проект землеустройства, потому что без этого следующий шаг невозможен. Кадастровый номер. На основе разработанных бумаг государственный регистратор вносит участок в ГЗК (Государственный земельный кадастр). Именно здесь участку присваивают его "паспортный номер" — уникальный цифровой код. Согласно статье 76-1 Земельного кодекса Украины, только с этого момента участок вообще становится объектом права. Финальное решение совета. С выпиской из ГЗК вы возвращаетесь в совет, который теперь должен официально утвердить передачу уже сформированного участка вам в частную собственность. Регистрация права собственности. Последняя остановка - внесение данных в Реестр вещных прав. С решением совета нужно обратиться в ЦПАУ или к государственному регистратору. Только когда вы держите в руках Выписку из реестра, где написано "Частная собственность" и указана ваша фамилия, вы становитесь законным хозяином.

На что стоит обратить внимание

Если у вас старый сертификат, где площадь указана в "условных кадастровых гектарах", будьте готовы, что реальная площадь после замеров может несколько отличаться. Это нормально, ведь границы устанавливаются по фактическому расположению массива.

