Приватизация земли в условиях военного положения в Украине — что надо знать в 2026 году

Вопрос бесплатной приватизации земли во время военного положения остается одним из самых чувствительных для граждан. Законодательство в этой сфере менялось несколько раз, что создало немало недоразумений. Общее правило сегодня — запрет, но с четко определенными исключениями.

В статье 121 Земельного кодекса Украины гарантируется гражданам право на бесплатную передачу земли для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров. Формально это право сохраняется и во время войны, однако его реализация существенно ограничена.

"Военное положение не отменило право на землю, но приостановило стандартную процедуру его реализации", — отмечает юрист консалтинговой компании "Земельный фонд Украины" Сергей Коновалов.

Какие запреты действуют во время войны

С 7 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 27 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины запрещено:

бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности;

предоставление разрешений на разработку землеустройства;

изготовление документации для такой приватизации.

Эти ограничения носят временный характер и действуют исключительно на период военного положения.

Когда приватизация земли все же возможна

Закон предусматривает ряд исключений, которые позволяют завершить оформление участка даже сейчас. В частности, это касается случаев, когда земля была передана в пользование до 1 января 2002 года.

"Если решение о передаче участка приняли до 2002 года, гражданин имеет законное право завершить приватизацию", — объясняет Коновалов.

Старые акты и увеличение площади

До вступления в силу действующего Земельного кодекса использовался термин "личное подсобное хозяйство". Такие участки признаются эквивалентными ЛПХ. Закон Украины "О личном крестьянском хозяйстве" позволяет увеличить их площадь до 2 гектаров, если ранее было оформлено меньше.

Земля под недвижимостью

Отдельно закон защищает владельцев зданий. Если на сельскохозяйственном участке расположена нежилая постройка и есть документы на нее, землю под таким имуществом можно приватизировать даже в период военного положения.

Несмотря на общий запрет, право на землю не отменено. Оно лишь отложено или реализуется через исключения, прямо предусмотренные законом.

