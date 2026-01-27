Видео
Главная Рынок недвижимости Право на землю в военное время — разрешена ли приватизация

Право на землю в военное время — разрешена ли приватизация

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 10:50
Приватизация земли в условиях военного положения в Украине — что надо знать в 2026 году
Зимнее поле. Фото: Freepik

Вопрос бесплатной приватизации земли во время военного положения остается одним из самых чувствительных для граждан. Законодательство в этой сфере менялось несколько раз, что создало немало недоразумений. Общее правило сегодня — запрет, но с четко определенными исключениями.

В статье 121 Земельного кодекса Украины гарантируется гражданам право на бесплатную передачу земли для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров. Формально это право сохраняется и во время войны, однако его реализация существенно ограничена.

Читайте также:

"Военное положение не отменило право на землю, но приостановило стандартную процедуру его реализации", — отмечает юрист консалтинговой компании "Земельный фонд Украины" Сергей Коновалов.

Какие запреты действуют во время войны

С 7 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 27 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины запрещено:

  • бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности;
  • предоставление разрешений на разработку землеустройства;
  • изготовление документации для такой приватизации.

Эти ограничения носят временный характер и действуют исключительно на период военного положения.

Когда приватизация земли все же возможна

Закон предусматривает ряд исключений, которые позволяют завершить оформление участка даже сейчас. В частности, это касается случаев, когда земля была передана в пользование до 1 января 2002 года.

"Если решение о передаче участка приняли до 2002 года, гражданин имеет законное право завершить приватизацию", — объясняет Коновалов.

Старые акты и увеличение площади

До вступления в силу действующего Земельного кодекса использовался термин "личное подсобное хозяйство". Такие участки признаются эквивалентными ЛПХ. Закон Украины "О личном крестьянском хозяйстве" позволяет увеличить их площадь до 2 гектаров, если ранее было оформлено меньше.

Земля под недвижимостью

Отдельно закон защищает владельцев зданий. Если на сельскохозяйственном участке расположена нежилая постройка и есть документы на нее, землю под таким имуществом можно приватизировать даже в период военного положения.

Несмотря на общий запрет, право на землю не отменено. Оно лишь отложено или реализуется через исключения, прямо предусмотренные законом.

Ранее мы рассказывали, как оформить право собственности на землю, когда есть сертификат на пай. А также, нужно ли уведомлять арендатора при смене собственника земли.

земля рынок земли приватизация военное положение документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
