Головна Ринок нерухомості Автоматичне поновлення оренди — як не втратити контроль над землею

Автоматичне поновлення оренди — як не втратити контроль над землею

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 06:12
Автоматичне поновлення договорів оренди землі в Україні — що треба знати у 2026 році
Зимове поле. Фото: Freepik

З 2020 року в Україні діє новий підхід до продовження земельних договорів. Його запровадили зміни до Земельного кодексу, ухвалені для боротьби з рейдерством. Вони дозволили автоматично поновлювати договори користування землею без підписання нових документів. 

Для орендарів це спростило процедури, а для власників землі зробило критично важливим контроль строків, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

Про що насправді говорить стаття 126-1 Земельного кодексу

Суть проста: якщо ви колись підписали договір, де є пункт про автоматичне поновлення, то після завершення строку він "перезавантажиться" сам собою. Це стосується і оренди, і емфітевзису, і суперфіцію. 

Раніше діяло правило "мовчазної згоди", яке часто призводило до судів. Тепер усе вирішує не папірець, а запис у Реєстрі речових прав.

Головний нюанс: ця схема не працює для державної чи комунальної землі (хіба що на ділянці вже стоїть ваше нерухоме майно).

Як відбувається автоматичне поновлення

Договір поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах. Якщо ціна оренди за п'ять років стала неринковою, а ви проґавили терміни — вітаю, ви застрягли зі старими цифрами ще на кілька років.

Щоб автоматичне продовження спрацювало, ця умова має бути прямо прописана в тексті договору. Також жодна зі сторін не повинна подати офіційну відмову.

Як власнику відмовитися від поновлення договору

Якщо ви не хочете продовжувати стосунки з орендарем, діяти треба швидко. Просто "сказати" або написати листа на електронну пошту — не спрацює.

Ось алгоритм дій:

  1. Дедлайн. Рівно за 30 календарних днів до дати закінчення договору ваш "стоп-кран" має бути в системі.
  2. Що робити. Йти до нотаріуса або держреєстратора і подавати заяву про виключення запису про поновлення.

Якщо прийдете на 29-й день — реєстратор просто "розведе руками", і договір автоматично подовжиться в системі.

Що змінило автоматичне поновлення для ринку землі

Для орендарів процедура стала стабільнішою та передбачуванішою. Для власників землі — відповідальнішою, адже пасивність тепер означає згоду.

Для ринку загалом це зменшило кількість конфліктів і ризиків незаконного переоформлення прав.

Раніше ми розповідали, чи можна приватизувати ділянку під час дії воєнного стану. А також, як оформити право власності на землю, якщо у вас є сертифікат на пай.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
