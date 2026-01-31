Автоматичне поновлення договорів оренди землі в Україні — що треба знати у 2026 році

Автоматичне поновлення оренди — як не втратити контроль над землею
З 2020 року в Україні діє новий підхід до продовження земельних договорів. Його запровадили зміни до Земельного кодексу, ухвалені для боротьби з рейдерством. Вони дозволили автоматично поновлювати договори користування землею без підписання нових документів.
Для орендарів це спростило процедури, а для власників землі зробило критично важливим контроль строків, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".
Про що насправді говорить стаття 126-1 Земельного кодексу
Суть проста: якщо ви колись підписали договір, де є пункт про автоматичне поновлення, то після завершення строку він "перезавантажиться" сам собою. Це стосується і оренди, і емфітевзису, і суперфіцію.
Раніше діяло правило "мовчазної згоди", яке часто призводило до судів. Тепер усе вирішує не папірець, а запис у Реєстрі речових прав.
Головний нюанс: ця схема не працює для державної чи комунальної землі (хіба що на ділянці вже стоїть ваше нерухоме майно).
Як відбувається автоматичне поновлення
Договір поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах. Якщо ціна оренди за п'ять років стала неринковою, а ви проґавили терміни — вітаю, ви застрягли зі старими цифрами ще на кілька років.
Щоб автоматичне продовження спрацювало, ця умова має бути прямо прописана в тексті договору. Також жодна зі сторін не повинна подати офіційну відмову.
Як власнику відмовитися від поновлення договору
Якщо ви не хочете продовжувати стосунки з орендарем, діяти треба швидко. Просто "сказати" або написати листа на електронну пошту — не спрацює.
Ось алгоритм дій:
- Дедлайн. Рівно за 30 календарних днів до дати закінчення договору ваш "стоп-кран" має бути в системі.
- Що робити. Йти до нотаріуса або держреєстратора і подавати заяву про виключення запису про поновлення.
Якщо прийдете на 29-й день — реєстратор просто "розведе руками", і договір автоматично подовжиться в системі.
Що змінило автоматичне поновлення для ринку землі
Для орендарів процедура стала стабільнішою та передбачуванішою. Для власників землі — відповідальнішою, адже пасивність тепер означає згоду.
Для ринку загалом це зменшило кількість конфліктів і ризиків незаконного переоформлення прав.
