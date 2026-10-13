Ремонт поврежденного балкона в многоквартирном доме: кто оплачивает работы и куда обращаться

Старые балконы в жилом доме. Фото: Новини.LIVE

Балконная плита растрескивается, бетон отваливается, а металлические элементы ржавеют — такие повреждения могут представлять опасность для жильцов и прохожих. Владельцам квартир важно знать, кто должен организовать ремонт и откуда должны браться деньги на работы. Ответ зависит от состояния конструкции, причин разрушения и характера необходимого ремонта.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Кто должен оплачивать ремонт балкона

В многоквартирном доме не все элементы балкона принадлежат исключительно владельцу квартиры. Согласно статье 382 Гражданского кодекса Украины, все собственники квартир и нежилых помещений являются совладельцами общего имущества дома. К нему относятся, в частности, несущие и ограждающие конструкции.

Поэтому если разрушается балконная плита, являющаяся частью несущей конструкции дома, вопрос ремонта следует рассматривать как проблему общего имущества. В то же время окончательно определить ответственность поможет техническое обследование, которое установит, что именно повреждено и почему.

Владельцу квартиры следует обратиться в ОСМД или к управляющему дома. Именно они должны отреагировать на сообщение об опасном состоянии конструкции и помочь организовать необходимое обследование в пределах своих полномочий.

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Когда за ремонт платит владелец квартиры

Владелец может нести ответственность за ремонт элементов, которые относятся к его квартире и не являются общим имуществом дома. Например, это может касаться внутренней отделки, облицовки или напольного покрытия балкона.

Однако нельзя определять ответственного исключительно по месту расположения повреждения. Даже если балкон закреплен за конкретной квартирой, его плита может быть частью несущей конструкции многоэтажного дома.

Отдельно необходимо выяснить, не возникли ли повреждения в результате действий самого владельца. Например, самовольное вмешательство в конструкцию или неудачное переоборудование балкона может повлиять на распределение ответственности за причиненный ущерб.

Прежде чем заказывать ремонт за свой счет, необходимо установить причину разрушения и определить, какие именно конструктивные элементы требуют восстановления.

Должно ли ОСМД ремонтировать балконную плиту

ОСМД создаются для управления, содержания и использования общего имущества многоквартирного дома. Поэтому, если поврежденная конструкция относится к общему имуществу, владелец квартиры может обратиться в объединение с требованием организовать ее осмотр и решить вопрос о ремонте.

Однако это не означает, что любые работы будут автоматически оплачиваться исключительно за счет средств ОСМД. Финансирование зависит от характера ремонта, утвержденной сметы, имеющихся средств и решений совладельцев.

Если домом управляет управляющая компания, необходимо также проверить договор управления. Стоимость услуги управления включает расходы на содержание дома и текущий ремонт общего имущества в соответствии с согласованной сметной документацией. Для капитального ремонта могут потребоваться отдельное решение и дополнительное финансирование.

Что делать, если балкон разрушается

Если на балконе появились трещины, начал отваливаться бетон или видна оголенная арматура, не стоит ждать, пока ситуация ухудшится. Владельцу квартиры нужно действовать последовательно.

Зафиксируйте повреждения. Сделайте фотографии и видео трещин, отслоения бетона, коррозии металла и других дефектов. Не выходите на опасный балкон ради снимков. Сообщите в ОСМД или управляющему. Подайте письменное заявление с описанием повреждений и просьбой провести осмотр. Сохраните копию документа или подтверждение его отправки. Попросите составить акт осмотра. В документе следует зафиксировать характер повреждений, состояние конструкции и необходимость дальнейшего технического обследования. Если есть риск обрушения, требуется срочное реагирование. Выясните, какие работы необходимы. По результатам осмотра или технического обследования должно быть понятно, нужен ли локальный ремонт или речь идет о восстановлении несущей конструкции. Уточнить источник финансирования. Попросите ОСМД или управляющего письменно сообщить, как планируется организовать ремонт, предусмотрены ли соответствующие расходы в смете и требуется ли дополнительное решение совладельцев.

Если бетон уже падает на тротуар или конструкция имеет признаки аварийного состояния, необходимо ограничить доступ к опасному участку и немедленно уведомить управляющего, ОСМД и соответствующие местные службы. Самостоятельно ремонтировать несущую плиту без надлежащей оценки ее состояния опасно.

Куда обращаться, если ОСМД не реагирует

Если после подачи заявления никаких действий не предпринимается, владельцу следует направить повторное письменное обращение и потребовать информацию о результатах осмотра и запланированных работах.

Следующим шагом может стать обращение в орган местного самоуправления, профильное подразделение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства или другие компетентные службы. Если бездействие нарушает права собственника, он также может рассмотреть возможность судебной защиты.

К обращению следует приложить фотографии повреждений, копии заявлений, ответы ОСМД или управляющего, а также имеющиеся акты обследования. Эти документы помогут подтвердить, что об опасном состоянии конструкции сообщали своевременно.

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