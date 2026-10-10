Квартиры в Закарпатье по ценам Монако: что будет с жильем после войны

Люди на фоне жилых домов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине себестоимость строительства жилья может вырасти как минимум в 1,5 раза из-за потери металлургического производства, проблем с логистикой и необходимости импортировать стройматериалы. В то же время квартиры в западных областях, которые сейчас продаются по очень высоким ценам, после окончания войны могут подешеветь. Экономист объяснил, почему новостройки рискуют потерять инвестиционную привлекательность.

Об этом в эфире проекта Світ на зламі сообщил экономический эксперт Алексей Кущ.

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Почему строительство жилья может подорожать

По оценке Алексея Куща, Украина потеряла около 90% производства металла. Это создает дополнительные трудности для строительной отрасли, поскольку металл необходим для возведения жилых домов, инженерных сооружений и инфраструктурных объектов.

Помимо металла, для строительства необходимы цемент, бетон и другие материалы. Проблемы с их производством или поставками могут увеличить расходы застройщиков и затруднить реализацию новых проектов.

Как пояснил экономист, одним из возможных решений станет импорт металла из европейских стран, в частности из Польши и Чехии. Однако такие поставки будут дороже, а логистические проблемы могут дополнительно повлиять на конечную стоимость материалов.

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Кущ прогнозирует, что при совокупности этих факторов себестоимость строительства может вырасти как минимум в 1,5 раза. В то же время это не означает, что цены на готовые квартиры автоматически увеличатся на 50%. Конечная стоимость будет зависеть также от спроса, финансовых возможностей покупателей и решений застройщиков.

Где в Украине могут остановиться строительные проекты

По прогнозу экономиста, наибольшие трудности могут возникнуть в центральных, восточных и южных регионах Украины. Там сочетание высокой стоимости импортного металла и сложной логистики может сделать отдельные строительные проекты убыточными.

Зато в западных областях строительство может продолжаться благодаря импортным материалам. Однако возможность продолжать работы не гарантирует застройщикам прибыльности, а покупателям — дальнейшего роста стоимости квартир.

Почему квартиры на западе Украины могут подешеветь

Особое внимание экономист уделил высоким ценам на жилье в западных областях. По его оценке, из-за закрытых границ и ограниченных возможностей для переезда часть покупателей вынуждена рассматривать недвижимость в этих регионах даже при значительной стоимости квадратного метра.

Кущ считает, что после окончания войны и открытия границ ситуация может измениться. Если спрос снизится, нынешние высокие цены могут скорректироваться, а часть недвижимости утратит свою инвестиционную привлекательность.

В качестве примера эксперт привел Закарпатье, где, по его словам, отдельные квартиры продаются по ценам, которые он сравнивает со стоимостью жилья в Монако. По мнению Куща, покупателям не стоит рассчитывать, что такая недвижимость обязательно сохранит нынешнюю стоимость через 10–15 лет.

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