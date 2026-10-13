Ремонт пошкодженого балкона у багатоквартирному будинку: хто оплачує роботи та куди звертатися

Старі балкони в житловому будинку. Фото: Новини.LIVE

Балконна плита тріскається, бетон відпадає, а металеві елементи іржавіють — такі пошкодження можуть становити небезпеку для мешканців і перехожих. Власникам квартир важливо знати, хто повинен організувати ремонт і звідки мають братися гроші на роботи. Відповідь залежить від стану конструкції, причин руйнування та характеру необхідного ремонту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

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Хто має оплачувати ремонт балкона

У багатоквартирному будинку не всі елементи балкона належать виключно власнику квартири. Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України, усі власники квартир і нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна будинку. До нього належать, зокрема, несучі та огороджувальні конструкції.

Тому якщо руйнується балконна плита, яка є частиною несучої конструкції будинку, питання ремонту потрібно розглядати як проблему спільного майна. Водночас остаточно визначити відповідальність допоможе технічне обстеження, яке встановить, що саме пошкоджено та чому.

Власнику квартири варто звернутися до ОСББ або управителя будинку. Саме вони мають відреагувати на повідомлення про небезпечний стан конструкції та допомогти організувати необхідне обстеження в межах своїх повноважень.

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Коли за ремонт платить власник квартири

Власник може відповідати за ремонт елементів, які належать до його квартири та не є спільним майном будинку. Наприклад, це може стосуватися внутрішнього оздоблення, облицювання або покриття підлоги балкона.

Проте не можна визначати відповідального лише за місцем розташування пошкодження. Навіть якщо балкон закріплений за конкретною квартирою, його плита може бути частиною несучої конструкції багатоповерхівки.

Окремо потрібно з'ясувати, чи не виникли пошкодження внаслідок дій самого власника. Наприклад, самовільне втручання в конструкцію або невдале переобладнання балкона може вплинути на розподіл відповідальності за завдану шкоду.

Перш ніж замовляти ремонт власним коштом, необхідно встановити причину руйнування та визначити, які саме конструктивні елементи потребують відновлення.

Чи повинне ОСББ ремонтувати балконну плиту

ОСББ створюють для управління, утримання та використання спільного майна багатоквартирного будинку. Тому якщо пошкоджена конструкція належить до спільного майна, власник квартири може звернутися до об'єднання з вимогою організувати її огляд і вирішити питання ремонту.

Однак це не означає, що будь-які роботи автоматично оплачуватимуться виключно з коштів ОСББ. Фінансування залежить від характеру ремонту, затвердженого кошторису, наявних коштів та рішень співвласників.

Якщо будинком управляє керуюча компанія, потрібно також перевірити договір управління. Вартість послуги управління включає витрати на утримання будинку та поточний ремонт спільного майна відповідно до погодженого кошторису. Для капітального ремонту можуть знадобитися окреме рішення та додаткове фінансування.

Що робити, якщо балкон руйнується

Якщо на балконі з'явилися тріщини, почав відпадати бетон або видно оголену арматуру, не варто чекати, доки ситуація погіршиться. Власнику квартири потрібно діяти послідовно.

Зафіксувати пошкодження. Зробіть фотографії та відео тріщин, відшарування бетону, корозії металу й інших дефектів. Не виходьте на небезпечний балкон заради знімків. Повідомити ОСББ або управителя. Подайте письмову заяву з описом пошкоджень і проханням провести огляд. Збережіть копію документа або підтвердження його надсилання. Попросити скласти акт огляду. У документі варто зафіксувати характер пошкоджень, стан конструкції та необхідність подальшого технічного обстеження. Якщо є ризик обвалення, потрібне термінове реагування. З'ясувати, які роботи необхідні. За результатами огляду або технічного обстеження має бути зрозуміло, чи потрібен локальний ремонт, чи йдеться про відновлення несучої конструкції. Уточнити джерело фінансування. Попросіть ОСББ або управителя письмово повідомити, як планують організувати ремонт, чи передбачені відповідні витрати в кошторисі та чи потрібне додаткове рішення співвласників.

Якщо бетон уже падає на тротуар або конструкція має ознаки аварійного стану, потрібно обмежити доступ до небезпечної ділянки та негайно повідомити управителя, ОСББ і відповідні місцеві служби. Самостійно ремонтувати несучу плиту без належної оцінки її стану небезпечно.

Куди звертатися, якщо ОСББ не реагує

Якщо після подання заяви жодних дій немає, власнику варто надіслати повторне письмове звернення та вимагати інформацію про результати огляду й заплановані роботи.

Наступним кроком може бути звернення до органу місцевого самоврядування, профільного підрозділу з питань житлово-комунального господарства або інших компетентних служб. Якщо бездіяльність порушує права власника, він також може розглянути можливість судового захисту.

До звернення варто додати фотографії пошкоджень, копії заяв, відповіді ОСББ або управителя та наявні акти обстеження. Ці документи допоможуть підтвердити, що про небезпечний стан конструкції повідомляли вчасно.

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