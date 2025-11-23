Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды

Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 17:31
обновлено: 17:35
Трендовые цвета для стен, которые остаются актуальными годами — выбор дизайнеров
Люди красят стены. Фото: Freepik

Выбор цвета для стен имеет значение для атмосферы дома и общего впечатления от дизайна интерьера. Тренды обновляются ежегодно, но важно не копировать их слепо, а использовать как ориентир.

Гармоничная гамма должна оставаться уместной и через много лет, поэтому стоит выбирать оттенки, сочетающие актуальность и практичность, отмечают специалисты Home Ideas Supply.

Реклама
Читайте также:

Нейтральные цвета для стен

Теплые нейтральные тона остаются универсальным решением. Они создают спокойную и мягкую атмосферу и хорошо смотрятся в современных минималистичных стилях. Самые популярные варианты, которые сохраняют актуальность:

  • бежевый;
  • теплый серый;
  • кремовый;
  • цвет песка.

"В комнатах с естественным освещением такие оттенки смотрятся особенно удачно. Если же помещение темное, лучше использовать более светлые варианты, чтобы избежать эффекта тени и визуального уменьшения пространства", — пишет издание.

 

Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды - фото 1
Комната с нейтральными цветами стен. Фото: Freepik

Зеленый цвет для стен

Зеленый продолжает удерживать позиции среди основных трендов. Он привносит естественность и гармонию, поэтому его часто выбирают для комнат, где хотят достичь спокойной атмосферы. Наиболее востребованными остаются следующие оттенки:

  • шалфей;
  • олива;
  • эвкалипт;
  • хвойный.

Эти цвета органично смотрятся в спальнях, кабинетах и гостиных. Темно-зеленая акцентная стена может стать центром интерьера, особенно когда в пространстве присутствуют деревянные элементы или натуральный текстиль.

 

Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды - фото 2
Комната с зеленым цветом стен. Фото: Freepik

Синий цвет для стен

Глубокие синие оттенки стали новой классикой. Морской, кобальтовый и индиго создают изысканную атмосферу и добавляют интерьеру выразительности. Они гармонируют со светлыми деталями и металлическими акцентами.

Если комната небольшая, насыщенный синий стоит использовать только как акцент, чтобы не делать пространство визуально тесным.

 

Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды - фото 3
Комната с синим цветом стен. Фото: Freepik

Лавандовый цвет для стен

Пастельные лавандовые, розовые и персиковые оттенки вернулись в тренды и активно применяются в просторных и светлых помещениях. Они добавляют интерьеру легкости и нежности.

В комнатах с недостаточным освещением эти цвета могут потерять выразительность, поэтому важно учитывать естественный свет и общую стилистику.

 

Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды - фото 4
Комната с лавандовым цветом стен. Фото: Freepik

Финиш краски для стен

Освещение и тип финиша влияют на то, как выглядит цвет в реальности. Матовая краска смягчает тон, а глянцевая делает его более интенсивным и выделяет неровности. Перед большим ремонтом стоит протестировать краску на стене.

Проверка в разное время суток поможет оценить ее поведение, чтобы избежать ошибок и обеспечить стабильный результат в будущем, отмечают специалисты.

Как сообщалось, современный ремонт ванной комнаты нацелен на визуальную целостность и высокий уровень гигиены, что побуждает к отказу от мелкой плитки в пользу сплошных поверхностей. Согласно европейскому тренду, основным материалом для стен и пола становится крупный керамогранит, который минимизирует количество швов и лишних линий. Такое решение обеспечивает эстетическую непрерывность пространства и значительно облегчает уход.

Также мы рассказывали, что дизайн кухни часто сводится к одной простой детали, которая способна сделать интерьер уютным, современным и гармоничным, и, по мнению дизайнеров, это обычная деревянная разделочная доска. Этот знакомый предмет может не только использоваться для готовки, но и стать стильным акцентом, который полностью изменит атмосферу вашей кухни.

ремонт тренды Дизайн зона комфорта квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации