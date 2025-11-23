Трендовые цвета для стен, которые остаются актуальными годами — выбор дизайнеров

Всегда в тренде — какие цвета стен не выйдут из моды
Выбор цвета для стен имеет значение для атмосферы дома и общего впечатления от дизайна интерьера. Тренды обновляются ежегодно, но важно не копировать их слепо, а использовать как ориентир.
Гармоничная гамма должна оставаться уместной и через много лет, поэтому стоит выбирать оттенки, сочетающие актуальность и практичность, отмечают специалисты Home Ideas Supply.
Нейтральные цвета для стен
Теплые нейтральные тона остаются универсальным решением. Они создают спокойную и мягкую атмосферу и хорошо смотрятся в современных минималистичных стилях. Самые популярные варианты, которые сохраняют актуальность:
- бежевый;
- теплый серый;
- кремовый;
- цвет песка.
"В комнатах с естественным освещением такие оттенки смотрятся особенно удачно. Если же помещение темное, лучше использовать более светлые варианты, чтобы избежать эффекта тени и визуального уменьшения пространства", — пишет издание.
Зеленый цвет для стен
Зеленый продолжает удерживать позиции среди основных трендов. Он привносит естественность и гармонию, поэтому его часто выбирают для комнат, где хотят достичь спокойной атмосферы. Наиболее востребованными остаются следующие оттенки:
- шалфей;
- олива;
- эвкалипт;
- хвойный.
Эти цвета органично смотрятся в спальнях, кабинетах и гостиных. Темно-зеленая акцентная стена может стать центром интерьера, особенно когда в пространстве присутствуют деревянные элементы или натуральный текстиль.
Синий цвет для стен
Глубокие синие оттенки стали новой классикой. Морской, кобальтовый и индиго создают изысканную атмосферу и добавляют интерьеру выразительности. Они гармонируют со светлыми деталями и металлическими акцентами.
Если комната небольшая, насыщенный синий стоит использовать только как акцент, чтобы не делать пространство визуально тесным.
Лавандовый цвет для стен
Пастельные лавандовые, розовые и персиковые оттенки вернулись в тренды и активно применяются в просторных и светлых помещениях. Они добавляют интерьеру легкости и нежности.
В комнатах с недостаточным освещением эти цвета могут потерять выразительность, поэтому важно учитывать естественный свет и общую стилистику.
Финиш краски для стен
Освещение и тип финиша влияют на то, как выглядит цвет в реальности. Матовая краска смягчает тон, а глянцевая делает его более интенсивным и выделяет неровности. Перед большим ремонтом стоит протестировать краску на стене.
Проверка в разное время суток поможет оценить ее поведение, чтобы избежать ошибок и обеспечить стабильный результат в будущем, отмечают специалисты.
Как сообщалось, современный ремонт ванной комнаты нацелен на визуальную целостность и высокий уровень гигиены, что побуждает к отказу от мелкой плитки в пользу сплошных поверхностей. Согласно европейскому тренду, основным материалом для стен и пола становится крупный керамогранит, который минимизирует количество швов и лишних линий. Такое решение обеспечивает эстетическую непрерывность пространства и значительно облегчает уход.
Также мы рассказывали, что дизайн кухни часто сводится к одной простой детали, которая способна сделать интерьер уютным, современным и гармоничным, и, по мнению дизайнеров, это обычная деревянная разделочная доска. Этот знакомый предмет может не только использоваться для готовки, но и стать стильным акцентом, который полностью изменит атмосферу вашей кухни.
Читайте Новини.LIVE!