Трендовые цвета для стен, которые остаются актуальными годами — выбор дизайнеров

Выбор цвета для стен имеет значение для атмосферы дома и общего впечатления от дизайна интерьера. Тренды обновляются ежегодно, но важно не копировать их слепо, а использовать как ориентир.

Гармоничная гамма должна оставаться уместной и через много лет, поэтому стоит выбирать оттенки, сочетающие актуальность и практичность, отмечают специалисты Home Ideas Supply.

Нейтральные цвета для стен

Теплые нейтральные тона остаются универсальным решением. Они создают спокойную и мягкую атмосферу и хорошо смотрятся в современных минималистичных стилях. Самые популярные варианты, которые сохраняют актуальность:

бежевый;

теплый серый;

кремовый;

цвет песка.

"В комнатах с естественным освещением такие оттенки смотрятся особенно удачно. Если же помещение темное, лучше использовать более светлые варианты, чтобы избежать эффекта тени и визуального уменьшения пространства", — пишет издание.

Комната с нейтральными цветами стен. Фото: Freepik

Зеленый цвет для стен

Зеленый продолжает удерживать позиции среди основных трендов. Он привносит естественность и гармонию, поэтому его часто выбирают для комнат, где хотят достичь спокойной атмосферы. Наиболее востребованными остаются следующие оттенки:

шалфей;

олива;

эвкалипт;

хвойный.

Эти цвета органично смотрятся в спальнях, кабинетах и гостиных. Темно-зеленая акцентная стена может стать центром интерьера, особенно когда в пространстве присутствуют деревянные элементы или натуральный текстиль.

Комната с зеленым цветом стен. Фото: Freepik

Синий цвет для стен

Глубокие синие оттенки стали новой классикой. Морской, кобальтовый и индиго создают изысканную атмосферу и добавляют интерьеру выразительности. Они гармонируют со светлыми деталями и металлическими акцентами.

Если комната небольшая, насыщенный синий стоит использовать только как акцент, чтобы не делать пространство визуально тесным.

Комната с синим цветом стен. Фото: Freepik

Лавандовый цвет для стен

Пастельные лавандовые, розовые и персиковые оттенки вернулись в тренды и активно применяются в просторных и светлых помещениях. Они добавляют интерьеру легкости и нежности.

В комнатах с недостаточным освещением эти цвета могут потерять выразительность, поэтому важно учитывать естественный свет и общую стилистику.

Комната с лавандовым цветом стен. Фото: Freepik

Финиш краски для стен

Освещение и тип финиша влияют на то, как выглядит цвет в реальности. Матовая краска смягчает тон, а глянцевая делает его более интенсивным и выделяет неровности. Перед большим ремонтом стоит протестировать краску на стене.

Проверка в разное время суток поможет оценить ее поведение, чтобы избежать ошибок и обеспечить стабильный результат в будущем, отмечают специалисты.

