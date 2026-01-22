Краткосрочные инвестиции в недвижимость в Украине — как быстро заработать в 2026 году

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшний рынок недвижимости в Украине — это не о стабильности, а об умении лавировать между демографическими ямами, миграционными волнами и постоянным фоном военных рисков. Несмотря на это, запрос на "быстрые деньги" никуда не исчез. Многие до сих пор ищут варианты, как зайти в объект и выйти из него с профитом уже через 12-18 месяцев.

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, теоретически заработать за год на недвижимости возможно, но это не универсальная схема.

Реклама

Читайте также:

Эпоха, когда можно было покупать что-либо на этапе котлована и автоматически получать плюс, прошла. По словам эксперта, сейчас инвестору жизненно важно смотреть не на красивые рендеры, а на контекст.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране", — отмечает Иванчук.

Где искать ликвидность

Если мы говорим о коротком сроке, то миллионники остаются единственным островком относительной безопасности. Здесь хотя бы есть движение капитала. Иванчук соглашается, что большой город — это прежде всего возможность быстро "сбросить" актив, если понадобятся деньги.

"Плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность", — подчеркивает он.

Однако высокая конкуренция и порог входа часто съедают значительную долю ожидаемой прибыли.

Интересный сдвиг происходит в сторону "рабочих лошадок" — складских помещений и небольших коммерческих площадей. Пока жилой сектор буксует из-за вопросов безопасности, бизнес отчаянно ищет где хранить товар.

"Бизнесу крайне не хватает складов", — говорит Иванчук, намекая, что именно здесь сейчас можно найти арендатора быстрее, чем в любом офисном центре или ЖК.

Какую недвижимость лучше не брать для быстрых инвестиций

Самая большая ловушка 2026 года — это иллюзия низкой цены. Дешевые объекты в пригороде или в городах с непонятной ситуацией с безопасностью могут стать "мертвым грузом". Также стоит забыть о сложной, узкоспециализированной коммерции.

"Минусы — это риски простоев и зависимость от активности малого бизнеса", — напоминает аналитик.

Если ваш потенциальный арендатор закроется через месяц, ваша "быстрая" инвестиция превратится в головную боль.

Ранее мы рассказывали, что надо проверить перед покупкой квартиры на первичном рынке. А также, что нужно знать владельцам жилья при оформлении доверенности на недвижимость.