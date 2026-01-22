Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Бешеная прибыль — как быстро заработать на недвижимости в 2026

Бешеная прибыль — как быстро заработать на недвижимости в 2026

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:05
Краткосрочные инвестиции в недвижимость в Украине — как быстро заработать в 2026 году
Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшний рынок недвижимости в Украине — это не о стабильности, а об умении лавировать между демографическими ямами, миграционными волнами и постоянным фоном военных рисков. Несмотря на это, запрос на "быстрые деньги" никуда не исчез. Многие до сих пор ищут варианты, как зайти в объект и выйти из него с профитом уже через 12-18 месяцев.

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, теоретически заработать за год на недвижимости возможно, но это не универсальная схема.

Реклама
Читайте также:

Эпоха, когда можно было покупать что-либо на этапе котлована и автоматически получать плюс, прошла. По словам эксперта, сейчас инвестору жизненно важно смотреть не на красивые рендеры, а на контекст.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране", — отмечает Иванчук.

Где искать ликвидность

Если мы говорим о коротком сроке, то миллионники остаются единственным островком относительной безопасности. Здесь хотя бы есть движение капитала. Иванчук соглашается, что большой город — это прежде всего возможность быстро "сбросить" актив, если понадобятся деньги.

"Плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и более стабильная ликвидность", — подчеркивает он.

Однако высокая конкуренция и порог входа часто съедают значительную долю ожидаемой прибыли.

Интересный сдвиг происходит в сторону "рабочих лошадок" — складских помещений и небольших коммерческих площадей. Пока жилой сектор буксует из-за вопросов безопасности, бизнес отчаянно ищет где хранить товар.

"Бизнесу крайне не хватает складов", — говорит Иванчук, намекая, что именно здесь сейчас можно найти арендатора быстрее, чем в любом офисном центре или ЖК.

Какую недвижимость лучше не брать для быстрых инвестиций

Самая большая ловушка 2026 года — это иллюзия низкой цены. Дешевые объекты в пригороде или в городах с непонятной ситуацией с безопасностью могут стать "мертвым грузом". Также стоит забыть о сложной, узкоспециализированной коммерции.

"Минусы — это риски простоев и зависимость от активности малого бизнеса", — напоминает аналитик.

Если ваш потенциальный арендатор закроется через месяц, ваша "быстрая" инвестиция превратится в головную боль.

Ранее мы рассказывали, что надо проверить перед покупкой квартиры на первичном рынке. А также, что нужно знать владельцам жилья при оформлении доверенности на недвижимость.

недвижимость деньги квартира прибыль инвестиции
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации