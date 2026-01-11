Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Продажа квартиры в 2026 году — какие налоги платит владелец

Продажа квартиры в 2026 году — какие налоги платит владелец

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 11:22
Налоги при продаже квартиры в 2026 году в Украине — что платит владелец
Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине продажа квартиры почти всегда связана с налоговыми расходами. В 2026 году их размер определяется не ценой жилья, а прежде всего количеством продаж в течение года и сроком владения имуществом.

Именно эти критерии закреплены в статье 172 Налогового кодекса Украины и будут ключевыми для каждого продавца.

Реклама
Читайте также:

Налоги при продаже квартиры в 2026 году

Основным налогом является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он рассчитывается от суммы договора купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости объекта.

Лучший вариант — если вы владеете квартирой более трех лет и это ваша первая продажа за календарный год (считаем строго с 1 января). В таком случае НДФЛ будет нулевым.

То же касается и наследства: здесь требование о трехлетнем владении не действует — получили, оформили и можно сразу на продажу без налога на доход.

Больший НДФЛ и военный сбор при продаже квартиры

Здесь начинается интересное. Если вы продаете жилье, которым владеете менее трех лет, или это уже вторая сделка за год — готовьтесь к ставке 5% НДФЛ.

Что касается военного сбора, то, как отмечают юристы команды Богдана Янкива, здесь ситуация следующая. При первой продаже (если есть НДФЛ) обычно платится 1,5%.

А при второй и каждой последующей продаже ставка сбора возрастает до 5%. При нулевом НДФЛ военный сбор также не уплачивается.

Если продается несколько квартир в год

Для тех, кто занимается перепродажей активно, третья и каждая последующая сделка за год — это уже серьезные расходы. НДФЛ "взлетает" до 18%, плюс 5% военного сбора. Фактически, вы отдаете почти четверть стоимости квартиры государству.

Государственная пошлина при продаже недвижимости

Не забывайте про 1% государственной пошлины. Закон позволяет сторонам самостоятельно определить, кто ее уплачивает.

На практике расходы часто делятся поровну, но это вопрос договоренности, а не обязанности.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, продать свою долю в общей квартиры на самом деле не так уж и просто.

"Продажа доли без учета интересов совладельцев может иметь серьезные правовые последствия", — предупреждает правовед.

По ее словам, большинство проблем возникает из-за игнорирования прав других совладельцев и формальных процедур.

Ранее мы рассказывали, что не может сделать владелец с квартирой, на которую наложен арест. А также, на каком этаже лучше покупать жилье.

налоги недвижимость деньги продажа квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации