Налоги при продаже квартиры в 2026 году в Украине — что платит владелец

Продажа квартиры в 2026 году — какие налоги платит владелец
В Украине продажа квартиры почти всегда связана с налоговыми расходами. В 2026 году их размер определяется не ценой жилья, а прежде всего количеством продаж в течение года и сроком владения имуществом.
Именно эти критерии закреплены в статье 172 Налогового кодекса Украины и будут ключевыми для каждого продавца.
Налоги при продаже квартиры в 2026 году
Основным налогом является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он рассчитывается от суммы договора купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости объекта.
Лучший вариант — если вы владеете квартирой более трех лет и это ваша первая продажа за календарный год (считаем строго с 1 января). В таком случае НДФЛ будет нулевым.
То же касается и наследства: здесь требование о трехлетнем владении не действует — получили, оформили и можно сразу на продажу без налога на доход.
Больший НДФЛ и военный сбор при продаже квартиры
Здесь начинается интересное. Если вы продаете жилье, которым владеете менее трех лет, или это уже вторая сделка за год — готовьтесь к ставке 5% НДФЛ.
Что касается военного сбора, то, как отмечают юристы команды Богдана Янкива, здесь ситуация следующая. При первой продаже (если есть НДФЛ) обычно платится 1,5%.
А при второй и каждой последующей продаже ставка сбора возрастает до 5%. При нулевом НДФЛ военный сбор также не уплачивается.
Если продается несколько квартир в год
Для тех, кто занимается перепродажей активно, третья и каждая последующая сделка за год — это уже серьезные расходы. НДФЛ "взлетает" до 18%, плюс 5% военного сбора. Фактически, вы отдаете почти четверть стоимости квартиры государству.
Государственная пошлина при продаже недвижимости
Не забывайте про 1% государственной пошлины. Закон позволяет сторонам самостоятельно определить, кто ее уплачивает.
На практике расходы часто делятся поровну, но это вопрос договоренности, а не обязанности.
Что еще стоит знать украинцам
Как рассказала нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, продать свою долю в общей квартиры на самом деле не так уж и просто.
"Продажа доли без учета интересов совладельцев может иметь серьезные правовые последствия", — предупреждает правовед.
По ее словам, большинство проблем возникает из-за игнорирования прав других совладельцев и формальных процедур.
