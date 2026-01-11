Налоги при продаже квартиры в 2026 году в Украине — что платит владелец

Женщина с документами. Фото: Freepik

В Украине продажа квартиры почти всегда связана с налоговыми расходами. В 2026 году их размер определяется не ценой жилья, а прежде всего количеством продаж в течение года и сроком владения имуществом.

Именно эти критерии закреплены в статье 172 Налогового кодекса Украины и будут ключевыми для каждого продавца.

Налоги при продаже квартиры в 2026 году

Основным налогом является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он рассчитывается от суммы договора купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости объекта.

Лучший вариант — если вы владеете квартирой более трех лет и это ваша первая продажа за календарный год (считаем строго с 1 января). В таком случае НДФЛ будет нулевым.

То же касается и наследства: здесь требование о трехлетнем владении не действует — получили, оформили и можно сразу на продажу без налога на доход.

Больший НДФЛ и военный сбор при продаже квартиры

Здесь начинается интересное. Если вы продаете жилье, которым владеете менее трех лет, или это уже вторая сделка за год — готовьтесь к ставке 5% НДФЛ.

Что касается военного сбора, то, как отмечают юристы команды Богдана Янкива, здесь ситуация следующая. При первой продаже (если есть НДФЛ) обычно платится 1,5%.

А при второй и каждой последующей продаже ставка сбора возрастает до 5%. При нулевом НДФЛ военный сбор также не уплачивается.

Если продается несколько квартир в год

Для тех, кто занимается перепродажей активно, третья и каждая последующая сделка за год — это уже серьезные расходы. НДФЛ "взлетает" до 18%, плюс 5% военного сбора. Фактически, вы отдаете почти четверть стоимости квартиры государству.

Государственная пошлина при продаже недвижимости

Не забывайте про 1% государственной пошлины. Закон позволяет сторонам самостоятельно определить, кто ее уплачивает.

На практике расходы часто делятся поровну, но это вопрос договоренности, а не обязанности.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала нотариус Галина Ненченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, продать свою долю в общей квартиры на самом деле не так уж и просто.

"Продажа доли без учета интересов совладельцев может иметь серьезные правовые последствия", — предупреждает правовед.

По ее словам, большинство проблем возникает из-за игнорирования прав других совладельцев и формальных процедур.

