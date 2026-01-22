Короткострокові інвестиції в нерухомість в Україні — як швидко заробити у 2026 році

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішній ринок нерухомості в Україні — це не про стабільність, а про вміння лавірувати між демографічними ямами, міграційними хвилями та постійним фоном воєнних ризиків. Попри це, запит на "швидкі гроші" нікуди не зник. Багато хто досі шукає варіанти, як зайти в об'єкт і вийти з нього з профітом уже за 12-18 місяців.

Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, теоретично заробити за рік на нерухомості можливо, але це не універсальна схема.

Епоха, коли можна було купувати будь-що на етапі котловану й автоматично отримувати плюс, минула. За словами експерта, зараз інвестору життєво важливо дивитися не на красиві рендери, а на контекст.

"Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні", — зазначає Іванчук.

Де шукати ліквідність

Якщо ми говоримо про короткий термін, то мільйонники залишаються єдиним острівцем відносної безпеки. Тут хоча б є рух капіталу. Іванчук погоджується, що велике місто — це передусім можливість швидко "скинути" актив, якщо знадобляться гроші.

"Плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність", — підкреслює він.

Проте висока конкуренція та порог входу часто з'їдають значну частку очікуваного прибутку.

Цікавий зсув відбувається в бік "робочих конячок" — складських приміщень та невеликих комерційних площ. Поки житловий сектор буксує через безпекові питання, бізнес відчайдушно шукає де зберігати товар.

"Бізнесу вкрай не вистачає складів", — каже Іванчук, натякаючи, що саме тут зараз можна знайти орендаря швидше, ніж у будь-якому офісному центрі чи ЖК.

Яку нерухомість краще не брати для швидких інвестицій

Найбільша пастка 2026 року — це ілюзія низької ціни. Дешеві об’єкти в передмісті чи в містах з незрозумілою безпековою ситуацією можуть стати "мертвим вантажем". Також варто забути про складну, вузькоспеціалізовану комерцію.

"Мінуси — це ризики простоїв і залежність від активності малого бізнесу", — нагадує аналітик.

Якщо ваш потенційний орендар закриється через місяць, ваша "швидка" інвестиція перетвориться на головний біль.

Якщо ваш потенційний орендар закриється через місяць, ваша "швидка" інвестиція перетвориться на головний біль.