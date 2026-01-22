Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Шалений прибуток — як швидко заробити на нерухомості у 2026 році

Шалений прибуток — як швидко заробити на нерухомості у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:05
Короткострокові інвестиції в нерухомість в Україні — як швидко заробити у 2026 році
Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішній ринок нерухомості в Україні — це не про стабільність, а про вміння лавірувати між демографічними ямами, міграційними хвилями та постійним фоном воєнних ризиків. Попри це, запит на "швидкі гроші" нікуди не зник. Багато хто досі шукає варіанти, як зайти в об'єкт і вийти з нього з профітом уже за 12-18 місяців.

Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, теоретично заробити за рік на нерухомості можливо, але це не універсальна схема.

Реклама
Читайте також:

Епоха, коли можна було купувати будь-що на етапі котловану й автоматично отримувати плюс, минула. За словами експерта, зараз інвестору життєво важливо дивитися не на красиві рендери, а на контекст.

"Локальні тенденції попиту та пропозиції часто важливіші за загальні новини по країні", — зазначає Іванчук.

Де шукати ліквідність

Якщо ми говоримо про короткий термін, то мільйонники залишаються єдиним острівцем відносної безпеки. Тут хоча б є рух капіталу. Іванчук погоджується, що велике місто — це передусім можливість швидко "скинути" актив, якщо знадобляться гроші. 

"Плюси — це більший ринок покупців і орендарів та стабільніша ліквідність", — підкреслює він. 

Проте висока конкуренція та порог входу часто з'їдають значну частку очікуваного прибутку.

Цікавий зсув відбувається в бік "робочих конячок" — складських приміщень та невеликих комерційних площ. Поки житловий сектор буксує через безпекові питання, бізнес відчайдушно шукає де зберігати товар. 

"Бізнесу вкрай не вистачає складів", — каже Іванчук, натякаючи, що саме тут зараз можна знайти орендаря швидше, ніж у будь-якому офісному центрі чи ЖК.

Яку нерухомість краще не брати для швидких інвестицій

Найбільша пастка 2026 року — це ілюзія низької ціни. Дешеві об’єкти в передмісті чи в містах з незрозумілою безпековою ситуацією можуть стати "мертвим вантажем". Також варто забути про складну, вузькоспеціалізовану комерцію. 

"Мінуси — це ризики простоїв і залежність від активності малого бізнесу", — нагадує аналітик. 

Якщо ваш потенційний орендар закриється через місяць, ваша "швидка" інвестиція перетвориться на головний біль.

Раніше ми розповідали, що треба перевірити перед купівлею квартири на первинному ринку. А також, що треба знати власникам житла під час оформлення довіреності на нерухомість

нерухомість гроші квартира прибуток інвестиції
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації