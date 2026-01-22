Недвижимость с рисками — от какого жилья надо как можно быстрее избавиться

Опасная недвижимость — какие объекты лучше сразу продать
Рынок недвижимости в 2026 году стал гораздо более требовательным. Если раньше мы выбирали жилье по принципу "красивый вид или метро рядом", то сегодня на первый план вышла безопасность и юридическая чистота. Некоторые квартиры, которые раньше казались выгодной инвестицией, превратились в "чемодан без ручки".
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какое жилье лучше сразу продать, чтобы сохранить нервы и время.
От какой недвижимости лучше избавиться
В первую очередь — это соседство с "активными" объектами. Воинские части, стратегические предприятия или узловые подстанции стали для покупателей красным флагом. Даже если район спокойный, люди боятся "прилетов" в будущем.
Ликвидность такого жилья тает на глазах, и дальше будет только сложнее, отмечают специалисты АН Oksagen.
Сюда же добавляем квартиры возле крупных развязок и промзон — лишний шум и пыль сейчас никому не нужны.
Проблемная недвижимость с жильцами
Юридические "сюрпризы" — это отдельная боль. Квартиры с прописанными людьми, детьми или "невидимыми" наследственными историями продаются дольше и дешевле. Покупатель хочет заехать сразу, без судов, выписок и сюрпризов.
Если в документах есть обременения или запутанная цепь собственников, лучше навести порядок сейчас, пока рынок еще дает возможность выйти из сделки без потерь.
Люди ценят спокойствие и ищут средние этажи, подальше от заводов и стратегических развязок, в домах с прозрачной историей.
Что еще стоит знать украинцам
Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, украинцы постепенно меняют подход к недвижимости: теперь это не просто финансовый актив, а прежде всего фундамент для безопасности и стабильности близких.
Современный покупатель стал значительно более требовательным к техническим характеристикам объектов. На первый план вышли автономность и выносливость дома.
"Сейчас люди ищут прежде всего энергонезависимость, ведь украинцы все чаще рассматривают покупку жилья как способ обеспечить безопасность семьи в нестабильных условиях", — отмечает Куць.
По словам эксперта, ключевыми требованиями стали обустроенные укрытия, наличие мощных генераторов и собственные системы отопления.
