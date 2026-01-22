Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Опасная недвижимость — какие объекты лучше сразу продать

Опасная недвижимость — какие объекты лучше сразу продать

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:22
Недвижимость с рисками — от какого жилья надо как можно быстрее избавиться
Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в 2026 году стал гораздо более требовательным. Если раньше мы выбирали жилье по принципу "красивый вид или метро рядом", то сегодня на первый план вышла безопасность и юридическая чистота. Некоторые квартиры, которые раньше казались выгодной инвестицией, превратились в "чемодан без ручки".

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какое жилье лучше сразу продать, чтобы сохранить нервы и время.

Реклама
Читайте также:

От какой недвижимости лучше избавиться

В первую очередь — это соседство с "активными" объектами. Воинские части, стратегические предприятия или узловые подстанции стали для покупателей красным флагом. Даже если район спокойный, люди боятся "прилетов" в будущем.

Ликвидность такого жилья тает на глазах, и дальше будет только сложнее, отмечают специалисты АН Oksagen.

Сюда же добавляем квартиры возле крупных развязок и промзон — лишний шум и пыль сейчас никому не нужны.

Проблемная недвижимость с жильцами

Юридические "сюрпризы" — это отдельная боль. Квартиры с прописанными людьми, детьми или "невидимыми" наследственными историями продаются дольше и дешевле. Покупатель хочет заехать сразу, без судов, выписок и сюрпризов.

Если в документах есть обременения или запутанная цепь собственников, лучше навести порядок сейчас, пока рынок еще дает возможность выйти из сделки без потерь.

Люди ценят спокойствие и ищут средние этажи, подальше от заводов и стратегических развязок, в домах с прозрачной историей.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, украинцы постепенно меняют подход к недвижимости: теперь это не просто финансовый актив, а прежде всего фундамент для безопасности и стабильности близких.

Современный покупатель стал значительно более требовательным к техническим характеристикам объектов. На первый план вышли автономность и выносливость дома.

"Сейчас люди ищут прежде всего энергонезависимость, ведь украинцы все чаще рассматривают покупку жилья как способ обеспечить безопасность семьи в нестабильных условиях", — отмечает Куць.

По словам эксперта, ключевыми требованиями стали обустроенные укрытия, наличие мощных генераторов и собственные системы отопления.

Ранее мы рассказывали, сколько налогов надо заплатить при продаже квартиры в Украине в 2026 году. А также, что надо знать хозяевам жилья при оформлении доверенности на недвижимость.

недвижимость жилье продажа квартира документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации