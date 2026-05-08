Приватизация земли: сколько участков разрешено оформить в собственность в Украине

Тема приватизации земли остается одной из самых актуальных для украинцев в 2026 году. Из-за изменений во время военного положения и постоянных споров вокруг земельных прав многие люди не понимают, можно ли получить участок во второй раз. Чаще всего путают повторную приватизацию с правом на другой вид земли.

Именно поэтому люди подают заявления, получают отказы или даже рискуют попасть под проверки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Сколько земли можно приватизировать бесплатно

Бесплатно приватизировать одну и ту же категорию земли дважды не разрешается. Земельный кодекс Украины определяет четкое правило: право на бесплатное получение участка предоставляется только один раз для каждого вида целевого назначения.

Например, если человек уже оформил землю под строительство жилого дома в городе, повторно получить такой же участок бесплатно уже не получится. Но это не означает полную потерю права на другие виды земли.

Нормы бесплатной приватизации земли

В 2026 году остаются в силе установленные нормы площади:

до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства;

до 0,12 гектара для садоводства;

до 0,10 гектара под строительство дома в городе;

до 0,15 гектара в поселках;

до 0,25 гектара в селах;

до 0,10 гектара для дачного строительства;

до 0,01 гектара для гаража.

Именно целевое назначение определяет, имеет ли человек право обращаться повторно.

Когда можно получить землю во второй раз

Повторное обращение возможно только тогда, когда речь идет о другом виде использования земли. Например, если гражданин ранее приватизировал приусадебный участок, но не получал землю для ведения личного крестьянского хозяйства, он может воспользоваться этим правом отдельно.

В то же время повторная подача документов на уже использованную категорию земли может трактоваться как нарушение. В некоторых ситуациях это даже может иметь признаки мошенничества, особенно если скрывается информация о предыдущей приватизации.

Приватизация земли во время войны

Во время военного положения в Украине действуют отдельные ограничения и специальные правила относительно земельных процедур. Часть процессов может быть временно остановлена или изменена в зависимости от региона и решений местных властей.

Именно поэтому перед подачей документов юристы советуют проверять актуальные условия в местных органах земельных ресурсов или у государственного регистратора.

Как сообщали Новини.LIVE, старые бумаги на землю уже не гарантируют полной юридической безопасности, особенно когда дело доходит до продажи или переоформления имущества. Чтобы избежать проблем с несоответствием данных, владельцам стоит заранее позаботиться о наличии свежей выписки из ГЗК, которая стала ключевым подтверждением прав в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за продления военного положения государство радикально пересмотрело отношение к земельному фонду, что поставило под удар владельцев незарегистрированных наделов. Наибольшая опасность подстерегает хозяев "самозахваченных" огородов, которые десятилетиями обрабатывались без всяких выписок или актов, ведь теперь такие участки могут быть изъяты по упрощенной процедуре.