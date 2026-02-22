Разрушенное жилье — что делать, если на покупку нового не хватает сертификата

Что делать, если средств из сертификата за разрушенное жилье не хватает на покупку нового. Фото: ГСЧС Запорожья

Сертификат от государства за разрушенное жилье — это шанс скорее начать жизнь в новом доме. Однако часто суммы компенсации недостаточно, чтобы купить недвижимость по рыночной цене.

Как рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Укрфинжитло, но у украинцев есть выход и в такой непростой ситуации.

Сертификат по программе "єВідновлення" можно использовать как первый взнос по ипотеке "єОселя". Разницу между стоимостью жилья и суммой сертификата разрешено оформить в кредит под льготную ставку 3% или 7% в зависимости от категории заемщика.

"Важно помнить: средства по сертификату резервируются только на 30 дней. За это время нужно успеть заключить соглашение", — отмечают в Укрфинжилье.

Как оформить ипотеку по єОселе после сертификата

Алгоритм действий выглядит так:

Выбрать жилье которое соответствует условиям программы. Подать заявку на ипотеку и подтвердить платежеспособность. Заключить договор покупки в течение 30 дней.

Параллельно нужно прекратить право собственности на уничтоженное жилье и внести изменения в государственные реестры. Без этого завершить сделку невозможно.

Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram

"Механизм работает. Главное правильно пройти все этапы", — подчеркивают в Укрфинжитле, и добавляют, что льготная ипотека позволяет растянуть выплаты на годы и уменьшить финансовую нагрузку.

В то же время стоит реально оценить собственные доходы и будущие расходы, говорят в компании.

Как сообщалось, потерять жилье из-за обстрелов — это не просто стресс, но и полный хаос в планах на будущее. Вместо заветной "фиксированной помощи", владельцы сталкиваются с механизмом єВідновлення, где сумма в сертификате высчитывается индивидуально. Государство принимает во внимание все: от года возведения дома до конкретного района, поэтому каждый случай рассматривается отдельно.

Также мы рассказывали, что иногда ВПЛ не могут воспользоваться помощью єВідновлення, потому что система ошибочно видит у них еще одну недвижимость. За официальной формулировкой о "другое жилье" обычно скрывается чисто технический сбой или расхождения в цифровых базах.