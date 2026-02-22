Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Сертификат єВідновлення — как действовать, если не хватает на покупку жилья

Сертификат єВідновлення — как действовать, если не хватает на покупку жилья

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 06:12
Разрушенное жилье — что делать, если на покупку нового не хватает сертификата
Что делать, если средств из сертификата за разрушенное жилье не хватает на покупку нового. Фото: ГСЧС Запорожья

Сертификат от государства за разрушенное жилье — это шанс скорее начать жизнь в новом доме. Однако часто суммы компенсации недостаточно, чтобы купить недвижимость по рыночной цене. 

Как рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Укрфинжитло, но у украинцев есть выход и в такой непростой ситуации.

Реклама
Читайте также:

Сертификат по программе "єВідновлення" можно использовать как первый взнос по ипотеке "єОселя". Разницу между стоимостью жилья и суммой сертификата разрешено оформить в кредит под льготную ставку 3% или 7% в зависимости от категории заемщика.

"Важно помнить: средства по сертификату резервируются только на 30 дней. За это время нужно успеть заключить соглашение", — отмечают в Укрфинжилье.

Как оформить ипотеку по єОселе после сертификата

Алгоритм действий выглядит так:

  1. Выбрать жилье которое соответствует условиям программы.
  2. Подать заявку на ипотеку и подтвердить платежеспособность.
  3. Заключить договор покупки в течение 30 дней.

Параллельно нужно прекратить право собственности на уничтоженное жилье и внести изменения в государственные реестры. Без этого завершить сделку невозможно.

  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 1
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 2
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 3
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 4
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 5
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 6
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 7
    Сертификат еВідновлення можно использовать как первый взнос за еОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
1 / 7
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 1
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 2
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 3
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 4
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 5
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 6
  • Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику - фото 7

 

"Механизм работает. Главное правильно пройти все этапы", — подчеркивают в Укрфинжитле, и добавляют, что льготная ипотека позволяет растянуть выплаты на годы и уменьшить финансовую нагрузку.

В то же время стоит реально оценить собственные доходы и будущие расходы, говорят в компании.

Как сообщалось, потерять жилье из-за обстрелов — это не просто стресс, но и полный хаос в планах на будущее. Вместо заветной "фиксированной помощи", владельцы сталкиваются с механизмом єВідновлення, где сумма в сертификате высчитывается индивидуально. Государство принимает во внимание все: от года возведения дома до конкретного района, поэтому каждый случай рассматривается отдельно.

Также мы рассказывали, что иногда ВПЛ не могут воспользоваться помощью єВідновлення, потому что система ошибочно видит у них еще одну недвижимость. За официальной формулировкой о "другое жилье" обычно скрывается чисто технический сбой или расхождения в цифровых базах.

обстрелы компенсация єВідновлення сертификат на жильё жилищный ваучер
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации