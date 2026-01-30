Почему в хрущевках не строили балконы на первом этаже - настоящие причины

Хрущевка в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Когда строили хрущевки, главным было не сделать красиво, а переселить людей из бараков и коммуналок в собственные квартиры. Быстро, дешево и сердито. В этих домах все подчинялось экономии: маленькие кухни, совмещенные санузлы, проходные комнаты, низкие потолки и слабая шумоизоляция. Но больше всего вопросов всегда вызывали балконы, а точнее — их отсутствие на первом этаже.

На самом деле никто о них просто не забыл. Это был холодный расчет, где смешались безопасность, экономия и даже пожарные нормы, рассказывает автор YouTube-канала "Историк".

Читайте также:

Вопрос квартирных воров

Первая причина вполне очевидна — безопасность. Тогда считалось, что балкон на первом этаже — это едва ли не прямое приглашение для воров. Залезть на него проще простого, а там уже и окно рядом.

Чтобы лишний раз не соблазнять "домушников" и не заставлять людей ставить массивные решетки, архитекторы решили просто убрать эту конструкцию из проекта.

Строгая экономия и техника

Хрущевки — это апофеоз экономии. Считали каждую копейку, каждый лист арматуры и ведро бетона. Отказ от балконов на первом этаже в масштабах огромной страны позволял сэкономить колоссальные деньги и ускорить строительство.

К тому же была чисто техническая загвоздка. Панельные дома часто "болели" из-за протекания швов. Чтобы их замазать, вдоль фасада должен был свободно ездить подъемник.

Если бы на первом этаже были балконы, обслуживать дом было бы гораздо труднее — техника просто не подобралась бы к стенам.

Пожарная безопасность в хрущевках

По советским нормам квартира на первом этаже имела самую простую схему эвакуации — через окно без дополнительных конструкций. Балкон мог замедлить выход людей и помешать работе спасателей.

А на верхних этажах логика была обратной: там балкон наоборот помогал пожарным добраться до людей с помощью стандартной лестницы.

Конечно, позже люди начали самовольно достраивать себе балконы на фундаментах и сваях, но оригинальный советский замысел был непоколебим: минимум комфорта, максимум прагматизма.

Конечно, позже люди начали самовольно достраивать себе балконы на фундаментах и сваях, но оригинальный советский замысел был непоколебим: минимум комфорта, максимум прагматизма.