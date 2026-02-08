Видео
Главная Рынок недвижимости Обходят стороной — какое жилье перестали покупать в Украине

Обходят стороной — какое жилье перестали покупать в Украине

Дата публикации 8 февраля 2026 09:15
Опасное жилье — какую недвижимость перестали покупать в Украине
Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинский рынок недвижимости стал максимально прагматичным. Времена, когда покупали "лишь бы было", прошли. Теперь каждый квадратный метр оценивается через призму безопасности и автономности.

Люди начали понимать, что стены — это не только уют, но и потенциальная ловушка, если дом не соответствует реалиям сегодняшнего дня, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов АН Oksagen.

Квартиры возле стратегических объектов

Первое, от чего отказываются покупатели — это соседство с объектами критической инфраструктуры, военными частями или заводами. Даже самая низкая цена не заставляет людей рисковать жизнью.

Такие квартиры месяцами "висят" на сайтах объявлений, и даже огромные скидки не спасают ситуацию. Безопасность стала дороже престижного района или вида из окна.

Недвижимость в домах без укрытий

В 2026 году наличие подземного паркинга или сертифицированного бомбоубежища — это не бонус, а базовая потребность. Жилье в старых панельках, где вместо укрытия лишь сырой подвал с трубами, теряет в цене быстрее всего.

Покупатели с детьми вообще не рассматривают варианты, где "правило двух стен" — это единственная защита.

Жилье на высоких этажах без автономности

Высотки выше 10 этажа стали зоной риска для тех, кто не хочет зависеть от лифтов и централизованного энергоснабжения. Если в доме нет мощного генератора, который обеспечивает воду и работу лифта во время блэкаутов, продать такую квартиру почти невозможно.

Люди устали подниматься пешком на 20 этаж и сидеть без воды, поэтому выбирают малоэтажную застройку или "умные" ЖК.

Проблемная недвижимость с юридическими рисками

Последний тренд — тотальное недоверие к объектам, продаваемым по доверенности от собственников, находящихся за границей. Покупатели боятся судебных исков и мошеннических схем, которых стало больше.

Также игнорируют новостройки на начальных этапах от застройщиков с сомнительной репутацией. В 2026-м все хотят видеть готовое жилье с документами, а не обещания в котловане.

Что еще надо знать украинцам

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, краткосрочные инвестиции в недвижимость остаются возможными, но требуют значительно более глубокого анализа, чем в предыдущие годы.

"В нынешних реалиях доходность может существенно отличаться даже в пределах одного города", — отмечает Иванчук.

Главная проблема 2026 года — это "зависшие" объекты. Вложиться в долгострой сегодня означает просто заморозить капитал без каких-либо гарантий возврата.

Ранее мы рассказывали, какие сделки с недвижимостью могут заблокировать в 2026 году. А также, какие квартиры не стоит арендовать.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
