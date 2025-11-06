На каком расстоянии от межи соседнего участка разрешено строить гараж — нормы в 2025 году

Гараж возле домов. Фото: domremonta.com.ua

Строительство гаража на частном участке кажется простым делом, но любая ошибка в размещении может превратить мечту о комфорте в юридическую головную боль. В Украине действуют четкие нормы, определяющие минимальные расстояния до межи соседней территории. Их соблюдение — не только требование закона, но и залог добрососедства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какое должно быть расстояние от границы соседа при строительстве гаража.

Законодательные нормы строительства гаража

Вопрос расположения гаража регулирует Государственные строительные нормы (ГСН) Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий". В пункте 6.1.41 указано: хозяйственные постройки, к которым относится и гараж, нужно размещать не ближе чем за 1 метр от межи соседнего участка. Это расстояние считается от самой выступающей части сооружения — карниза, желоба или стены.

Главная цель этого требования — обеспечить возможность ухода за зданием, избежать стекания воды на чужую территорию и гарантировать безопасный доступ для обслуживания.

Противопожарные нормы между гаражом и соседним участком

Помимо градостроительных правил, необходимо учитывать противопожарные разрывы. Их определяет ДБН В.1.1-7:2016 "Пожарная безопасность объектов строительства".

Расстояние между сооружениями зависит от материала:

между кирпичными или бетонными гаражами — не менее 6 м;

если один имеет деревянные элементы — минимум 9 м;

если оба деревянные — не менее 15 м.

Такие требования помогают локализовать возможный пожар и не допустить переброски огня на соседнюю территорию.

"Расстояние в метр или шесть — это не бюрократия, а гарантия того, что в случае пожара или затопления не пострадает соседская собственность", — отмечают эксперты ЮК "Земельный фонд Украины".

Когда можно строить гараж ближе к меже

Существуют исключения, которые позволяют уменьшить стандартное расстояние:

Строительство на меже возможно, если есть письменное согласие соседа, желательно нотариально заверенное. Обе постройки при этом должны иметь надлежащий уровень огнестойкости. Гараж возле жилого дома соседа должен размещаться не ближе чем в 10 м от его окон или дверей — это правило старых, но действующих ГСН 360-92, которые учитывают освещение и вентиляцию. Пристройка к общей стене возможна только тогда, когда это не нарушает права соседа и соответствует нормам безопасности.

Документы для законного строительства гаража

Гараж, даже небольшой, считается капитальным сооружением. Для его строительства нужно получить строительный паспорт и подать уведомление о начале работ в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Если построить гараж без разрешения, это будет считаться самовольным строительством. В соответствии со статьей 376 Гражданского кодекса Украины, такое сооружение может быть узаконено только через суд или подлежать сносу.

