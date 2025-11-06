На якій відстані від межі сусідньої ділянки дозволено будувати гараж — норми у 2025 році

Гараж біля будинків. Фото: domremonta.com.ua

Будівництво гаража на приватній ділянці здається простою справою, але будь-яка помилка в розміщенні може перетворити мрію про комфорт на юридичний головний біль. В Україні діють чіткі норми, що визначають мінімальні відстані до межі сусідньої території. Їхнє дотримання — не лише вимога закону, а й запорука добросусідства.

Законодавчі норми будівництва гаража

Питання розташування гаража регулює Державні будівельні норми (ДБН) Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". У пункті 6.1.41 зазначено: господарські будівлі, до яких належить і гараж, потрібно розміщувати не ближче ніж за 1 метр від межі сусідньої ділянки. Ця відстань рахується від найвиступаючої частини споруди — карниза, ринви чи стіни.

Головна мета цієї вимоги — забезпечити можливість догляду за будівлею, уникнути стікання води на чужу територію та гарантувати безпечний доступ для обслуговування.

Протипожежні норми між гаражем і сусідньою ділянкою

Крім містобудівних правил, необхідно враховувати протипожежні розриви. Їх визначає ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва".

Відстань між спорудами залежить від матеріалу:

між цегляними чи бетонними гаражами — не менше 6 м;

якщо один має дерев’яні елементи — мінімум 9 м;

якщо обидва дерев’яні — щонайменше 15 м.

Такі вимоги допомагають локалізувати можливу пожежу й не допустити перекидання вогню на сусідню територію.

"Відстань у метр або шість — це не бюрократія, а гарантія того, що у випадку пожежі чи затоплення не постраждає сусідська власність", — зазначають експерти ЮК "Земельний фонд України".

Коли можна будувати гараж ближче до межі

Існують винятки, які дозволяють зменшити стандартну відстань:

Будівництво на межі можливе, якщо є письмова згода сусіда, бажано нотаріально завірена. Обидві споруди при цьому повинні мати належний рівень вогнестійкості. Гараж біля житлового будинку сусіда має розміщуватись не ближче ніж за 10 м від його вікон чи дверей — це правило старих, але чинних ДБН 360-92, які враховують освітлення та вентиляцію. Прибудова до спільної стіни можлива лише тоді, коли це не порушує права сусіда і відповідає нормам безпеки.

Документи для законного будівництва гаража

Гараж, навіть невеликий, вважається капітальною спорудою. Для його будівництва потрібно отримати будівельний паспорт і подати повідомлення про початок робіт до Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Якщо звести гараж без дозволу, це вважатиметься самочинним будівництвом. Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України, така споруда може бути узаконена лише через суд або підлягати знесенню.

