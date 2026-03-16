Чем чревато игнорированием налога на недвижимость в Украине

В Украине владельцы жилой недвижимости ежегодно платят налог за "лишние" квадратные метры. В 2026 году налог платят за 2025 отчетный год. Ставку устанавливает местная власть, но порядок ответственности за просрочку определяет Налоговый кодекс.

После получения налогового уведомления-решения от налоговой службы владелец имеет 60 дней, чтобы внести средства, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области. Если этот срок пропущен, автоматически возникает налоговый долг.

Штраф за несвоевременную уплату налога на недвижимость

Как сказано в статье 124 Налогового кодекса Украины, в случае несвоевременной уплаты согласованного налогового обязательства к плательщику применяется штраф.

Его размер зависит лишь от того, насколько долго не оплачен налог:

5% от суммы долга — если просрочка до 30 календарных дней;

10% от суммы долга — если долг не погашен более 30 дней.

Штраф начисляется именно на сумму налога, которую нужно было уплатить.

Пеня за налоговый долг по налогу на недвижимость

Кроме штрафа, начинает действовать еще один финансовый механизм - пеня. Она работает как ежедневный "счетчик", который увеличивает сумму долга.

"На сумму налогового долга начисляется пеня за каждый календарный день просрочки", — говорится в статье 129 Налогового кодекса Украины.

Пеня рассчитывается по формуле 120% годовых от учетной ставки Национального банка.

По состоянию на март 2026 года учетная ставка Нацбанка составляет 15%, поэтому фактический размер пени примерно такой:

18% годовых от суммы долга;

около 0,049% за каждый день просрочки.

Чем дольше задержка, тем быстрее растет долг. Допустим, вы задолжали 5 000 грн и вспомнили об этом только через месяц после дедлайна. Штраф (5%) составит 250 грн, а пеня за 30 дней — еще примерно 73-75 грн. Таким образом придется отдать уже более 5 323 грн.

Что будет, если долго не платить налог на недвижимость

Если вы решили вообще не платить, налоговая рано или поздно перейдет к активным действиям. Это не просто "страшилки", а реальные юридические последствия:

возникновение налогового залога на имущество;

ограничение операций с недвижимостью;

принудительное взыскание долга.

В такой ситуации продать квартиру или другое имущество может быть невозможно до полного погашения долга перед бюджетом.

Как сообщалось, ежегодный налог на жилье давно не является сюрпризом для украинцев, но процедура его уплаты имеет свои нюансы. Когда объект принадлежит одному человеку, все просто, а вот совместная собственность на имущество обычно добавляет владельцам лишних хлопот и юридических размышлений.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается сезон декларирования доходов, который в 2026 году требует особого внимания к операциям с недвижимостью, включая наследство. Важно учесть, что при определенных условиях совокупная налоговая нагрузка может быть достаточно существенной, достигая 23% от оценочной стоимости имущества.

Часто задаваемые вопросы

Сколько квадратных метров недвижимости не облагается налогом

Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, вы не платите за недвижимость, если площадь объектов не превышает установленные лимиты:

до 60 кв. м — для квартир;

до 120 кв. м — для домов;

до 180 кв. м — при одновременном владении обоими типами жилья.

Расчет базируется на общем метраже, а не только на жилых комнатах.

Как узнать, нужно ли платить налог на недвижимость?

Надо заглянуть в "Электронный кабинет" плательщика или воспользуйтесь приложением "Моя налоговая". Там уже ждет готовое уведомление-решение (НУР). В нем вы найдете не только сумму и реквизиты, но и расчет по площади с учетом ваших льгот.