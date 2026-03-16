Що загрожує за ігнорування податку на нерухомість в Україні

В Україні власники житлової нерухомості щороку сплачують податок за "зайві" квадратні метри. У 2026 році податок сплачують за 2025 звітний рік. Ставку встановлює місцева влада, але порядок відповідальності за прострочення визначає Податковий кодекс.

Після отримання податкового повідомлення-рішення від податкової служби власник має 60 днів, щоб внести кошти, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Донецькій області. Якщо цей строк пропущено, автоматично виникає податковий борг.

Реклама

Читайте також:

Штраф за несвоєчасну сплату податку на нерухомість

Як сказано у статті 124 Податкового кодексу України, у разі несвоєчасної сплати узгодженого податкового зобов’язання до платника застосовується штраф.

Його розмір залежить лише від того, наскільки довго не оплачено податок:

5% від суми боргу — якщо прострочення до 30 календарних днів;

10% від суми боргу — якщо борг не погашено понад 30 днів.

Штраф нараховується саме на суму податку, яку потрібно було сплатити.

Пеня за податковий борг з податку на нерухомість

Окрім штрафу, починає діяти ще один фінансовий механізм — пеня. Вона працює як щоденний "лічильник", який збільшує суму боргу.

"На суму податкового боргу нараховується пеня за кожен календарний день прострочення", — зазначено у статті 129 Податкового кодексу України.

Пеня розраховується за формулою 120% річних від облікової ставки Національного банку.

Станом на березень 2026 року облікова ставка Нацбанку становить 15%, тому фактичний розмір пені приблизно такий:

18% річних від суми боргу;

близько 0,049% за кожен день прострочення.

Чим довше затримка, тим швидше зростає борг. Припустимо, ви заборгували 5 000 грн і згадали про це лише через місяць після дедлайну. Штраф (5%) становитиме 250 грн, а пеня за 30 днів — ще приблизно 73-75 грн. Таким чином доведеться віддати вже понад 5 323 грн.

Що буде, якщо довго не платити податок на нерухомість

Якщо ви вирішили взагалі не платити, податкова рано чи пізно перейде до активних дій. Це не просто "страшилки", а реальні юридичні наслідки:

виникнення податкової застави на майно;

обмеження операцій з нерухомістю;

примусове стягнення боргу.

У такій ситуації продати квартиру або інше майно може бути неможливо до повного погашення боргу перед бюджетом.

Як повідомлялось, щорічний податок на житло давно не є сюрпризом для українців, але процедура його сплати має свої нюанси. Коли об’єкт належить одній людині, усе просто, а от спільна власність на майно зазвичай додає власникам зайвого клопоту та юридичних роздумів.

Також ми розповідали, що в Україні триває сезон декларування доходів, який у 2026 році вимагає особливої уваги до операцій з нерухомістю, включно зі спадщиною. Важливо врахувати, що за певних умов сукупне податкове навантаження може бути досить суттєвим, сягаючи 23% від оціночної вартості майна.

Часті запитання

Скільки квадратних метрів нерухомості не оподатковується

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України, ви не сплачуєте за нерухомість, якщо площа об’єктів не перевищує встановлені ліміти:

до 60 кв. м — для квартир;

до 120 кв. м — для будинків;

до 180 кв. м — при одночасному володінні обома типами житла.

Розрахунок базується на загальному метражі, а не лише на житлових кімнатах.

Як дізнатися, чи потрібно платити податок на нерухомість?

Треба зазирнути в "Електронний кабінет" платника або скористайтеся застосунком "Моя податкова". Там уже чекає готове повідомлення-рішення (ППР). У ньому ви знайдете не лише суму та реквізити, а й розрахунок за площею з урахуванням ваших пільг.