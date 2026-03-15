Некоторым владельцам квартир придется отдать 23% стоимости государству

В Украине продолжается ежегодная кампания декларирования доходов граждан. В 2026 году она также охватывает доходы от операций с недвижимостью. Речь идет не только о продаже квартир или домов, но и о получении жилья по наследству.

В определенных случаях общая сумма налогов способна достигать почти четверти стоимости объекта — до 23%, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

Налог на наследство недвижимости

Здесь все зависит от того, насколько вы "близки" с умершим по закону. Если вы родственник первой или второй степени (дети, родители, муж/жена, родные братья или сестры), то можете выдохнуть — налога фактически нет.

Но если вы получаете имущество от дальних родственников или друзей, готовьте кошелек. Теперь это 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) плюс 5% военного сбора. Итого — минус 10% от оценочной стоимости.

Хуже всего ситуация с иностранным наследством или если наследодатель был нерезидентом. Здесь ставка взлетает до 18%, а с учетом военного сбора общий чек от налоговой достигнет 23%.

Налог при продаже недвижимости

Продажа жилья также облагается налогом по разным ставкам. Размер налога зависит от того, сколько раз в течение года владелец продает недвижимость:

первая продажа за год . Если вы владели жильем более трех лет - налогов нет. Если меньше трех лет — платите 5% НДФЛ + 5% военного сбора;

. Если вы владели жильем более трех лет - налогов нет. Если меньше трех лет — платите 5% НДФЛ + 5% военного сбора; вторая продажа . Независимо от срока владения, государство заберет те же 10% (5+5);

. Независимо от срока владения, государство заберет те же 10% (5+5); третья и последующие. Налоговики уже считают это бизнесом. Ставка становится максимальной — 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Фактически, каждая четвертая гривна с продажи пойдет в бюджет.

Когда подавать декларацию о доходах

Обычно налоги уплачиваются прямо у нотариуса во время сделки. Но если по каким-то причинам этого не произошло (например, при получении наследства), вы обязаны подать декларацию самостоятельно.

Подать декларацию об имущественном состоянии и доходах необходимо до 1 мая. Уплатить определенные налоговые обязательства нужно до 1 августа.

Налоговики советуют не игнорировать эти сроки, ведь несвоевременная подача документов может привести к штрафам и дополнительным финансовым затратам в будущем.

Что еще стоит знать украинцам

С начала 2026 года в Украине полноценно заработали обновленные правила регистрации сделок с недвижимостью, утвержденные еще прошлым летом. Для обычных граждан процедуры почти не изменились, однако профессиональным участникам рынка, особенно нотариусам, теперь придется тратить больше времени на тщательную отчетность.

Так, государство усилило контроль за операциями между физическими лицами, чтобы сделать данные о ценах и уплаченных налогах максимально прозрачными. Хотя это может несколько замедлить процесс оформления документов, такой подход поможет избежать манипуляций с оценкой имущества.

Теперь каждый договор купли-продажи или мены фиксируется в детальных отчетах, которые нотариусы подают регулярно в зависимости от своего статуса. Фактически, налоговая получает полный доступ к реальным суммам сделок, что минимизирует прежнюю практику "договорных" цифр в документах.

Как сообщалось, переоформление квартиры часто воспринимают как формальность, но налоговые обязательства могут быстро развеять эти иллюзии. Если вы не являетесь близким родственником дарителя, будьте готовы к существенным выплатам, ведь государство строго контролирует такие операции.

Також мы рассказывали, что несмотря на стабильный спрос, украинский рынок аренды остается преимущественно нелегальным из-за высоких налогов для владельцев. Чтобы исправить ситуацию, в парламенте планируют существенно снизить налоговую ставку и поощрить арендодателей работать официально.