Покупку жилья по єОселе усложнили — кому могут отказать в ипотеке

С 9 февраля 2026 года программа "єОселя" работает по новым правилам. Государство ужесточило требования к площади, стоимости и наличию жилья у потенциальных заемщиков. Цель изменений — сосредоточить поддержку на тех семьях, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, и сделать программу более адресной.

Как информирует Новини.LIVE со ссылкой на советника министра экономики Андрея Телюпа, программа должна работать не для больших квартир и состоятельных украинцев, а для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Кто сможет податься на ипотеку єОселя

Отныне действует ограничение по имеющемуся жилью. Податься могут украинцы, у которых жилая площадь не превышает 52,5 кв. м на одного или двух человек, а также дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Это правило делает невозможным участие в программе тех, кто уже владеет большим жильем, отметил Телюпа в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Какая максимальная площадь жилья разрешена по єОселе

Новые лимиты четко определяют предельные параметры недвижимости:

для квартир — до 115,5 кв. м;

для домов — до 125,5 кв. м.

"Государство не может финансировать жилье по 200 метров. Лучше поддержать три семьи вместо одной большой квартиры", — отметил Телюпа.

Сколько может стоить квартира по єОселе

Максимальная стоимость квадратного метра привязана к региональным показателям строительства. Для городов-миллионников применяется коэффициент до 2, для меньших городов — 1,75.

Например, в Киеве допустимая цена уже превышает 60 тысяч гривен за квадратный метр, что соответствует рыночным условиям и стимулирует новое строительство.

Какие требования к возрасту дома по єОселе

Программа ориентирована прежде всего на первичный рынок:

для ВПЛ — жилье в возрасте до 20 лет;

для других граждан — до 10 лет в зависимости от региона.

Для новостроек до трех лет действует бонус: лимиты по площади и стоимости можно увеличить еще на 10%.

Кто получит ипотеку єОселя под 3%

В 2026 году к льготной ставке 3% добавили мобилизованных военных. Ранее она действовала только для контрактников.

Также льготы сохраняются для:

военнослужащих;

правоохранителей;

медиков;

педагогов;

научных работников.

Для ВПЛ предусмотрена дополнительная поддержка: до 70% первого взноса, компенсацию платежей за первый год и до 40 тысяч гривен на оформление кредита.

Сколько времени еще будет работать єОселя

Как рассказал председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор программы) в интервью Новини.LIVE, єОселя не является временным проектом.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — подчеркнул он.

Модель развития базируется на опыте международных финансовых компаний, которые десятилетиями работают в разных странах. Это означает, что єОселя рассматривается как постоянный элемент жилищной политики государства, а не разовая антикризисная инициатива.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные платежи надо учесть при оформлении єОсели. А также, какую недвижимость не разрешено покупать по льготной ипотеке.