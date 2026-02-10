Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Радикальные изменения єОсели — кому теперь будет труднее купить жилье

Радикальные изменения єОсели — кому теперь будет труднее купить жилье

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:32
Покупку жилья по єОселе усложнили — кому могут отказать в ипотеке
Дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С 9 февраля 2026 года программа "єОселя" работает по новым правилам. Государство ужесточило требования к площади, стоимости и наличию жилья у потенциальных заемщиков. Цель изменений — сосредоточить поддержку на тех семьях, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, и сделать программу более адресной.

Как информирует Новини.LIVE со ссылкой на советника министра экономики Андрея Телюпа, программа должна работать не для больших квартир и состоятельных украинцев, а для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет податься на ипотеку єОселя

Отныне действует ограничение по имеющемуся жилью. Податься могут украинцы, у которых жилая площадь не превышает 52,5 кв. м на одного или двух человек, а также дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Это правило делает невозможным участие в программе тех, кто уже владеет большим жильем, отметил Телюпа в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Какая максимальная площадь жилья разрешена по єОселе

Новые лимиты четко определяют предельные параметры недвижимости:

  • для квартир — до 115,5 кв. м;
  • для домов — до 125,5 кв. м.

"Государство не может финансировать жилье по 200 метров. Лучше поддержать три семьи вместо одной большой квартиры", — отметил Телюпа.

Сколько может стоить квартира по єОселе

Максимальная стоимость квадратного метра привязана к региональным показателям строительства. Для городов-миллионников применяется коэффициент до 2, для меньших городов — 1,75.

Например, в Киеве допустимая цена уже превышает 60 тысяч гривен за квадратный метр, что соответствует рыночным условиям и стимулирует новое строительство.

Какие требования к возрасту дома по єОселе

Программа ориентирована прежде всего на первичный рынок:

  • для ВПЛ — жилье в возрасте до 20 лет;
  • для других граждан — до 10 лет в зависимости от региона.

Для новостроек до трех лет действует бонус: лимиты по площади и стоимости можно увеличить еще на 10%.

Кто получит ипотеку єОселя под 3%

В 2026 году к льготной ставке 3% добавили мобилизованных военных. Ранее она действовала только для контрактников.

Также льготы сохраняются для:

  • военнослужащих;
  • правоохранителей;
  • медиков;
  • педагогов;
  • научных работников.

Для ВПЛ предусмотрена дополнительная поддержка: до 70% первого взноса, компенсацию платежей за первый год и до 40 тысяч гривен на оформление кредита.

Сколько времени еще будет работать єОселя

Как рассказал председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер (оператор программы) в интервью Новини.LIVE, єОселя не является временным проектом.

"Эта программа будет с нами на десятилетия. Это утверждено в нашей стратегии", — подчеркнул он.

Модель развития базируется на опыте международных финансовых компаний, которые десятилетиями работают в разных странах. Это означает, что єОселя рассматривается как постоянный элемент жилищной политики государства, а не разовая антикризисная инициатива.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные платежи надо учесть при оформлении єОсели. А также, какую недвижимость не разрешено покупать по льготной ипотеке.

ипотека недвижимость жилье єОселя купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации