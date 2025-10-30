Дизайн интерьера — что необычного в гостиной Гвинет Пэлтроу (фото)

Гвинет Пэлтроу. Фото: Reuters

Тренд 2025 года в дизайне интерьеров — это не яркие цвета или технологические решения. Это форма. Плавная, округлая, естественная. Острые углы уступают место мягким изгибам, создающим ощущение гармонии, спокойствия и тепла.

Именно этот стиль — quiet luxury в новом прочтении — стал основой гостиной Гвинет Пэлтроу, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Дизайнер Бриджит Романек, которая работала над проектом, признается, что Гвинет была больше заинтересована в ощущениях, чем в самой эстетике — ее интересовало настроение и движение.

Это внимание к атмосфере определило все: от формы мебели до выбора тканей.

Мягкие формы в гостиной

Интерьер гостиной Гвинет построен на сочетании четкой архитектуры и округлой мебели. Плавные линии диванов, кресел и даже светильников создают ощущение движения и спокойствия. Кривые формы не только визуально смягчают пространство, но и добавляют ему уюта.

"Округлая мебель, особенно диваны и кресла, будет оставаться популярной. Она приносит в дом мягкость и тепло", — говорит основательница Juliettes Interiors Джульет Томас.

Гостиная Гвинет Пэлтроу. Фото: brigetteromanek/Instagram

В 2025 году в тренде остаются светлые цвета — оттенки белого, кремового, ванильного. Материалы — текстурные, нежные, как букле или лен. Такие ткани подчеркивают естественность форм и создают ощущение спокойного люкса.

Как округлые линии влияют на настроение в доме

Плавные формы в интерьере не только эстетика. Они имеют психологический эффект.

"Этот тренд создает коконирующую среду, которая помогает расслабиться и физически, и умственно", — объясняет директор по креативу Mandarin Stone Луиза Морган.

В природе нет идеальных углов — все текучее, мягкое, живое. Именно поэтому округлые формы вызывают у человека ощущение комфорта и безопасности. В городских квартирах с прямыми линиями стен и мебели такой прием становится настоящим визуальным отдыхом.

Интерьеры с мягкими линиями

Современные технологии позволяют дизайнерам создавать более сложные, почти скульптурные формы мебели.

"Молдинги и изгибы, смягчающие прямые линии, — это лучшее воплощение биофильного дизайна. Они создают обнимающее пространство, где чистота и мягкость существуют в гармонии", — заключает руководитель продуктового дизайна Devon & Devon Сара Рамундо.

Такие интерьеры сочетают природу и комфорт, спокойствие и элегантность. Это не временная мода, а ответ на потребность современного человека в безопасности и гармонии собственного дома.

Почему тренд на мягкость останется после 2025 года

Спрос на "мягкую архитектуру" растет не только в частных интерьерах, но и в отелях, салонах, офисах. Люди хотят не просто эстетики, а мест, где можно выдохнуть.

"И гостиная Гвинет Пэлтроу — яркий пример того, как дизайн может влиять на эмоции. Это не просто красивая комната, а окутывающее пространство. В 2025 году интерьеры больше не пытаются впечатлить — они стремятся успокоить. И именно в этом, кажется, главная роскошь будущего", — отмечают эксперты.

Как сообщалось, ключевые тенденции, определенные специалистами, будут доминировать в дизайне ванных комнат в 2026 году и в последующие годы. Эти 13 направлений идеально сочетают тепло, спокойствие и вневременную элегантность с ощутимой индивидуальностью, захватывая всех, кто планирует обновление.

Также мы рассказывали, что дизайн интерьера выходит за пределы выбора цветов и мебели, ведь его суть заключается в ощущении идеального баланса. Даже единственный неудачный элемент может удешевить вид самого дорогого ремонта. Чаще всего вредят попытки "уюта" из-за неправильного выбора декора, текстиля или материалов.