Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Тренд 2025 года — как выглядит гостиная Гвинет Пэлтроу

Тренд 2025 года — как выглядит гостиная Гвинет Пэлтроу

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 12:22
обновлено: 11:57
Дизайн интерьера — что необычного в гостиной Гвинет Пэлтроу (фото)
Гвинет Пэлтроу. Фото: Reuters

Тренд 2025 года в дизайне интерьеров — это не яркие цвета или технологические решения. Это форма. Плавная, округлая, естественная. Острые углы уступают место мягким изгибам, создающим ощущение гармонии, спокойствия и тепла.

Именно этот стиль — quiet luxury в новом прочтении — стал основой гостиной Гвинет Пэлтроу, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Дизайнер Бриджит Романек, которая работала над проектом, признается, что Гвинет была больше заинтересована в ощущениях, чем в самой эстетике — ее интересовало настроение и движение.

Это внимание к атмосфере определило все: от формы мебели до выбора тканей.

Мягкие формы в гостиной

Интерьер гостиной Гвинет построен на сочетании четкой архитектуры и округлой мебели. Плавные линии диванов, кресел и даже светильников создают ощущение движения и спокойствия. Кривые формы не только визуально смягчают пространство, но и добавляют ему уюта.

"Округлая мебель, особенно диваны и кресла, будет оставаться популярной. Она приносит в дом мягкость и тепло", — говорит основательница Juliettes Interiors Джульет Томас.

 

Тренд 2025 года — как выглядит гостиная Гвинет Пэлтроу - фото 1
Гостиная Гвинет Пэлтроу. Фото: brigetteromanek/Instagram

В 2025 году в тренде остаются светлые цвета — оттенки белого, кремового, ванильного. Материалы — текстурные, нежные, как букле или лен. Такие ткани подчеркивают естественность форм и создают ощущение спокойного люкса.

Как округлые линии влияют на настроение в доме

Плавные формы в интерьере не только эстетика. Они имеют психологический эффект.

"Этот тренд создает коконирующую среду, которая помогает расслабиться и физически, и умственно", — объясняет директор по креативу Mandarin Stone Луиза Морган.

В природе нет идеальных углов — все текучее, мягкое, живое. Именно поэтому округлые формы вызывают у человека ощущение комфорта и безопасности. В городских квартирах с прямыми линиями стен и мебели такой прием становится настоящим визуальным отдыхом.

Интерьеры с мягкими линиями

Современные технологии позволяют дизайнерам создавать более сложные, почти скульптурные формы мебели.

"Молдинги и изгибы, смягчающие прямые линии, — это лучшее воплощение биофильного дизайна. Они создают обнимающее пространство, где чистота и мягкость существуют в гармонии", — заключает руководитель продуктового дизайна Devon & Devon Сара Рамундо.

Такие интерьеры сочетают природу и комфорт, спокойствие и элегантность. Это не временная мода, а ответ на потребность современного человека в безопасности и гармонии собственного дома.

Почему тренд на мягкость останется после 2025 года

Спрос на "мягкую архитектуру" растет не только в частных интерьерах, но и в отелях, салонах, офисах. Люди хотят не просто эстетики, а мест, где можно выдохнуть.

"И гостиная Гвинет Пэлтроу — яркий пример того, как дизайн может влиять на эмоции. Это не просто красивая комната, а окутывающее пространство. В 2025 году интерьеры больше не пытаются впечатлить — они стремятся успокоить. И именно в этом, кажется, главная роскошь будущего", — отмечают эксперты.

Как сообщалось, ключевые тенденции, определенные специалистами, будут доминировать в дизайне ванных комнат в 2026 году и в последующие годы. Эти 13 направлений идеально сочетают тепло, спокойствие и вневременную элегантность с ощутимой индивидуальностью, захватывая всех, кто планирует обновление.

Также мы рассказывали, что дизайн интерьера выходит за пределы выбора цветов и мебели, ведь его суть заключается в ощущении идеального баланса. Даже единственный неудачный элемент может удешевить вид самого дорогого ремонта. Чаще всего вредят попытки "уюта" из-за неправильного выбора декора, текстиля или материалов.

недвижимость тренды Гвинет Пэлтроу Дизайн зона комфорта
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации