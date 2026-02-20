Жилье под угрозой — кто должен срочно зарегистрировать недвижимость

Кому нужно зарегистрировать недвижимость. Фото: Freepik

В Украине вопрос регистрации права собственности на недвижимость касается прежде всего тех, кто получил или построил жилье до 2013 года. Тогда и начал свою работу электронный реестр — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

До этого учет велся через БТИ и местные органы, а данные не переносились автоматически, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Союз специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ).

"До 2013 года система работала иначе, поэтому наличие бумажного документа еще не означает, что право отражено в реестре", — говорят эксперты.

Фактически для банка или нотариуса такое жилье может быть юридически невидимым.

Почему регистрация права собственности стала критической

Прежде всего речь идет о безопасности. Запись в реестре — это официальное подтверждение вашего статуса владельца. Без нее возрастают риски в случаях, когда:

утрачены или повреждены старые документы;

возникают наследственные споры;

существует угроза двойной продажи.

"Государственная регистрация — это базовая юридическая защита владельца", — отмечают в СФНУ.

Кроме того, отсутствие записи создает препятствия для любых сделок. Продать, подарить, передать по наследству или использовать жилье в качестве залога без внесения данных в реестр часто невозможно. Банки не принимают такую недвижимость под ипотеку, а нотариусы могут отказать в оформлении.

Государственные программы компенсации и регистрация жилья

В условиях войны вопрос приобрел еще больший вес. Для участия в программах компенсации за разрушенное или поврежденное жилье необходимо иметь подтвержденное право собственности в реестре.

Если объект не внесен в систему, процесс доказывания может затянуться или стать проблемным.

Как проверить, зарегистрировано ли жилье

Владелец может проверить информацию через нотариуса или государственного регистратора, или через онлайн сервис Министерства юстиции при наличии электронной подписи.

Если данные отсутствуют, следует подготовить правоустанавливающие документы, паспорт, идентификационный код и обратиться для регистрации.

Совместная собственность на недвижимость в Украине

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, законодательство разделяет общую долевую и общую совместную собственность. Разница принципиальная: в первом случае вы четко знаете, что вам принадлежит, скажем, 1/2 или 1/3 объекта. Во втором — доли не определены вовсе, пока вы официально не возьметесь за раздел.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — подчеркнул Козляк.

При разделе такой недвижимости лучшее, что можно сделать — договориться. Если все собственники вменяемы и готовы к диалогу, заключается договор о разделе имущества или определения долей. Такой документ обязательно заверяет нотариус. Это быстрый способ зафиксировать новый статус недвижимости и не тратить нервы в судах.

Как сообщалось, оформление собственности завершается только после внесения записи в Госреестр — именно этот шаг дает юридическое право продавать или дарить имущество. Хотя выписка из системы подтверждает регистрацию, она не отменяет потребности в основном договоре, причем даже на этом этапе регистратор иногда может предоставить отказ.

Также мы рассказывали, что в Украине участились случаи, когда у собственников через суд отбирают участки, которыми те владели годами. Повод обычно один и тот же — прокуратура вдруг "вспоминает", что земля когда-то принадлежала к водному или лесному фонду и была выделена с нарушениями.