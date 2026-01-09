Кому принадлежат деревья во дворе многоэтажки в Украине

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Споры вокруг плодовых деревьев во дворах многоэтажек — классика соседских конфликтов. Пока одни считают урожай общим достоянием, другие уверены, что деревья "ничейные", а значит — кто первый успел, того и вишни.

Однако в украинском праве на этот счет есть вполне конкретная логика, рассказал юрист Евгений Булименко в комментарии "РБК-Украина".

Кому принадлежат деревья возле многоэтажки

Главный секрет здесь не в самом доме, а в земле под ним. Юридически владелец участка автоматически становится владельцем всего, что на нем растет. Это база, заложенная в Земельном и Гражданском кодексах.

"Право собственности на земельный участок распространяется на многолетние насаждения, если иное не предусмотрено законом", — объясняет Булименко. Проще говоря: чья земля — того и груши.

Имеет ли многоквартирный дом свою землю

Казалось бы, все просто, но именно здесь начинается самое интересное. В большинстве украинских городов земля вокруг многоэтажек до сих пор юридически не "закреплена" за жильцами. Она остается собственностью общины или государства.

По словам Булименко, на практике землю под домами крайне редко передают в собственность или даже пользование совладельцам квартир. И хотя закон позволяет передать такой участок людям бесплатно, реального механизма, как это сделать, до сих пор нет.

Кто имеет право срывать плоды с деревьев

Поскольку земля чаще всего принадлежит общине, то и деревья — это коммунальная собственность. Конечно, никто не вызовет полицию, если вы сорвете пару яблок, но юридически вы имеете на это лишь ограниченное право.

Самые большие проблемы начинаются там, где появляется коммерция или чрезмерное чувство собственности. Например, когда кто-то пытается собирать урожай промышленными масштабами на продажу или "приватизирует" конкретную абрикосу, запрещая соседям даже подходить к ней.

Кто ухаживает и спиливает деревья во дворе

Еще один острый вопрос — уход. Даже если дерево мешает свету или выглядит аварийным, самовольно его спилить нельзя.

Судьбу зеленых насаждений решает только собственник земли. Даже при наличии ОСМД спилить дерево без согласования с местными властями нельзя.

Как пояснил в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, ОСМД прежде всего — это самообслуживание. По его словам, в Украине сейчас отсутствует полный контроль в системе управления многоквартирными домами.

"Отсутствует система не только контроля, а вообще система возможности решения конфликтных ситуаций в многоквартирных домах", — рассказал эксперт.

Попенко подчеркнул, что из-за российских обстрелов жилых домов некоторые жители не могут получить компенсацию за разрушенное жилье, поскольку местные власти не знают, у кого это имущество стоит на балансе.

