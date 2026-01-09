Кому належать дерева у дворі багатоповерхівки в Україні

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Суперечки навколо плодових дерев у дворах багатоповерхівок — класика сусідських конфліктів. Поки одні вважають врожай спільним надбанням, інші впевнені, що дерева "нічийні", а отже — хто перший встиг, того і вишні.

Проте в українському праві на цей рахунок є цілком конкретна логіка, розповів юрист Євген Буліменко у коментарі "РБК-Україна".

Кому належать дерева біля багатоповерхівки

Головний секрет тут не в самому будинку, а в землі під ним. Юридично власник ділянки автоматично стає власником усього, що на ній росте. Це база, закладена у Земельному та Цивільному кодексах.

"Право власності на земельну ділянку поширюється на багаторічні насадження, якщо інше не передбачено законом", — пояснює Буліменко. Простіше кажучи: чия земля — того й груші.

Чи має багатоквартирний будинок свою землю

Здавалося б, усе просто, але саме тут починається найцікавіше. У більшості українських міст земля навколо багатоповерхівок досі юридично не "закріплена" за мешканцями. Вона залишається власністю громади або держави.

За словами Буліменка, на практиці землю під будинками вкрай рідко передають у власність чи навіть користування співвласникам квартир. І хоча закон дозволяє передати таку ділянку людям безплатно, реального механізму, як це зробити, досі немає.

Хто має право зривати плоди з дерев

Оскільки земля найчастіше належить громаді, то й дерева — це комунальна власність. Звісно, ніхто не викличе поліцію, якщо ви зірвете пару яблук, але юридично ви маєте на це лише обмежене право.

Найбільші проблеми починаються там, де з’являється комерція або надмірне почуття власності. Наприклад, коли хтось намагається збирати врожай промисловими масштабами на продаж або "приватизує" конкретну абрикосу, забороняючи сусідам навіть підходити до неї.

Хто доглядає і спилює дерева у дворі

Ще одне гостре питання — догляд. Навіть якщо дерево заважає світлу або виглядає аварійним, самовільно його спиляти не можна.

Долю зелених насаджень вирішує тільки власник землі. Навіть за наявності ОСББ спиляти дерево без погодження з місцевою владою не можна.

Як пояснив у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, ОСББ насамперед — це самообслуговування. За його словами, в Україні нині відсутній повний контроль в системі управління багатоквартирними будинками.

"Відсутня система не тільки контролю, а взагалі система можливості вирішення конфліктних ситуацій в багатоквартирних будинках", — розповів експерт.

Попенко наголосив, що через російські обстріли житлових будинків деякі мешканці не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло, оскільки місцева влада не знає, у кого це майно стоїть на балансі.

Раніше ми розповідали, чи потрібен дозвіл сусідів на добудову балкону. А також, скільки ОСББ може бути в одному будинку.