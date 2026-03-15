Старинный секрет из Европы изменил кухню Риз Уизерспун (фото)

Риз Уизерспун. Фото: reesewitherspoon/Instagram

Кухня американской актрисы Риз Уизерспун привлекла внимание дизайнеров не роскошью, а необычной системой хранения. Ее кухонные шкафы выполнены в стиле Shaker — сдержанном и функциональном направлении, которое ценят за простоту форм и практичность. Главная деталь — десятки маленьких ящиков и отделений.

На первый взгляд это выглядит как антикварная находка, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens. Сдержанный серый цвет фасадов, изящные золотистые ручки... Но главный "магнит" здесь — именно эти мелкие ячейки. Они создают то самое ощущение дома, где у каждой мелочи есть свое законное место.

Реклама

Читайте также:

Почему кухонные шкафы напоминают старые европейские аптеки

Если вам кажется, что где-то вы это уже видели — вам не показалось. Весь этот дизайн — это такой себе оммаж старым европейским аптекам XVII-XIX веков. Представьте: сотни подписанных ящичков, в которых аптекари хранили все — от целебной ромашки до редких специй и кореньев.

Тогда это была суровая необходимость: ошибка в выборе ингредиента могла стоить кому-то жизни. Поэтому мебель в аптеках напоминала нечто среднее между библиотекой и строгим архивом. Сегодня же этот "аптекарский" хаос стал настоящим синонимом идеального порядка.

Кухня Риз Уизерспун. Фото: reesewitherspoon/Instagram

Почему маленькие ящики снова стали популярными

В 2026 году подобная идея организации пространства возвращается в современные кухни. Все просто — мы устали от беспорядка в больших ящиках. Кухня Риз доказывает: старые методы организации пространства работают в 2026-м даже лучше, чем когда-то.

Это тот случай, когда дизайн — не просто картинка в Instagram, а реальный комфорт. Специи, салфетки, кухонные гаджеты — все под рукой, и ничего не надо искать по полчаса. Оказывается, чтобы создать современный и элегантный интерьер, иногда стоит просто заглянуть в прошлое на пару веков назад.

