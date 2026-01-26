Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Тренд на годы — что удивительного в гостиной Энн Хэтэуэй (фото)

Тренд на годы — что удивительного в гостиной Энн Хэтэуэй (фото)

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:08
Дизайн интерьера звезды — гостиная Энн Хэтэуэй показала, что розовый никогда не устареет (фото)
Энн Хэтэуэй. Фото: Reuters

Обычно интерьеры звезд "живут" ровно столько, сколько длится съемка для глянца. Но гостиная Энн Хэтэуэй — это совсем другая история. Прошло несколько лет, а ее дом в Калифорнии до сих пор выглядит так, будто дизайнер Памела Шамшири закончила работу только вчера.

Здесь нет пафоса, зато есть то, чего многим не хватает — характер, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Розовый диван в гостиной как главный акцент

Главный герой здесь - розовый диван. Казалось бы, рискованный шаг, но он не выглядит как "домик Барби". Благодаря высоким потолкам и почти стерильно белым стенам, цвет "успокоился" и превратился в мягкий фон.

Это идеальный пример того, как одна смелая вещь может держать на себе все пространство, не перегружая его, пишет издание.

Парижский стиль в современной гостиной

Гостиная с парижским настроением строится на деталях. В пространстве Энн Хэтэуэй розовый диван поддерживают молдинги на стенах и мраморный камин, создавая целостную композицию.

Это пример того, как классические архитектурные элементы делают даже смелые цвета уместными и изящными.

Мебель в гостиной, формирующая баланс

Для достижения гармонии дизайнеры использовали контрастные материалы и формы:

  • кожаное кресло с лаконичным силуэтом;
  • журнальный столик со стеклянной столешницей;
  • низкую посадку дивана в стиле mid century modern.

Такой набор подчеркивает розовый цвет, но не затмевает его.

 

Тренд на роки — що дивовижного у вітальні Енн Гетевей (фото) - фото 1
Гостиная Энн Хэтэуэй. Фото: amandakellyinteriors/Instagram

Почему розовый стал трендом гостиной 2026 года

Дизайнеры отмечают, что розовый цвет выходит за пределы кратковременных трендов. Он добавляет пространству тепла и в то же время остается универсальным. В гостиной Энн Хэтэуэй это особенно заметно: цвет выглядит современно сегодня и будет оставаться актуальным в будущих интерьерах.

Ранее мы рассказывали, чем заинтересовала дизайнеров гостиная Эмили Ратаковски. А также, что необычного в гостиной Тома Круза.

тренды зарубежные звезды Дизайн актриса зона комфорта
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации