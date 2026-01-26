Дизайн интерьера звезды — гостиная Энн Хэтэуэй показала, что розовый никогда не устареет (фото)

Энн Хэтэуэй. Фото: Reuters

Обычно интерьеры звезд "живут" ровно столько, сколько длится съемка для глянца. Но гостиная Энн Хэтэуэй — это совсем другая история. Прошло несколько лет, а ее дом в Калифорнии до сих пор выглядит так, будто дизайнер Памела Шамшири закончила работу только вчера.

Здесь нет пафоса, зато есть то, чего многим не хватает — характер, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Розовый диван в гостиной как главный акцент

Главный герой здесь - розовый диван. Казалось бы, рискованный шаг, но он не выглядит как "домик Барби". Благодаря высоким потолкам и почти стерильно белым стенам, цвет "успокоился" и превратился в мягкий фон.

Это идеальный пример того, как одна смелая вещь может держать на себе все пространство, не перегружая его, пишет издание.

Парижский стиль в современной гостиной

Гостиная с парижским настроением строится на деталях. В пространстве Энн Хэтэуэй розовый диван поддерживают молдинги на стенах и мраморный камин, создавая целостную композицию.

Это пример того, как классические архитектурные элементы делают даже смелые цвета уместными и изящными.

Мебель в гостиной, формирующая баланс

Для достижения гармонии дизайнеры использовали контрастные материалы и формы:

кожаное кресло с лаконичным силуэтом;

журнальный столик со стеклянной столешницей;

низкую посадку дивана в стиле mid century modern.

Такой набор подчеркивает розовый цвет, но не затмевает его.

Гостиная Энн Хэтэуэй. Фото: amandakellyinteriors/Instagram

Почему розовый стал трендом гостиной 2026 года

Дизайнеры отмечают, что розовый цвет выходит за пределы кратковременных трендов. Он добавляет пространству тепла и в то же время остается универсальным. В гостиной Энн Хэтэуэй это особенно заметно: цвет выглядит современно сегодня и будет оставаться актуальным в будущих интерьерах.

Ранее мы рассказывали, чем заинтересовала дизайнеров гостиная Эмили Ратаковски. А также, что необычного в гостиной Тома Круза.