Дизайн интерьера звезды — гостиная Энн Хэтэуэй показала, что розовый никогда не устареет (фото)

Тренд на годы — что удивительного в гостиной Энн Хэтэуэй (фото)
Обычно интерьеры звезд "живут" ровно столько, сколько длится съемка для глянца. Но гостиная Энн Хэтэуэй — это совсем другая история. Прошло несколько лет, а ее дом в Калифорнии до сих пор выглядит так, будто дизайнер Памела Шамшири закончила работу только вчера.
Здесь нет пафоса, зато есть то, чего многим не хватает — характер, пишет издание Homes & Gardens.
Розовый диван в гостиной как главный акцент
Главный герой здесь - розовый диван. Казалось бы, рискованный шаг, но он не выглядит как "домик Барби". Благодаря высоким потолкам и почти стерильно белым стенам, цвет "успокоился" и превратился в мягкий фон.
Это идеальный пример того, как одна смелая вещь может держать на себе все пространство, не перегружая его, пишет издание.
Парижский стиль в современной гостиной
Гостиная с парижским настроением строится на деталях. В пространстве Энн Хэтэуэй розовый диван поддерживают молдинги на стенах и мраморный камин, создавая целостную композицию.
Это пример того, как классические архитектурные элементы делают даже смелые цвета уместными и изящными.
Мебель в гостиной, формирующая баланс
Для достижения гармонии дизайнеры использовали контрастные материалы и формы:
- кожаное кресло с лаконичным силуэтом;
- журнальный столик со стеклянной столешницей;
- низкую посадку дивана в стиле mid century modern.
Такой набор подчеркивает розовый цвет, но не затмевает его.
Почему розовый стал трендом гостиной 2026 года
Дизайнеры отмечают, что розовый цвет выходит за пределы кратковременных трендов. Он добавляет пространству тепла и в то же время остается универсальным. В гостиной Энн Хэтэуэй это особенно заметно: цвет выглядит современно сегодня и будет оставаться актуальным в будущих интерьерах.
