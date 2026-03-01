Аренды земли — как владельцу не потерять пай, если соглашение подписали без него

Что делать, если землю сдали в аренду без согласия собственника. Фото: Freepik

Бывает, что владелец узнает об аренде своей земли случайно — при проверке реестра или попытке оформить новое соглашение. Если вы обнаружили такой сюрприз, хотя ничего не подписывали, важно действовать мгновенно и сразу выяснить все детали.

Редакция Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на юристов "Земельного фонда Украины", как действовать, если вы оказались в таком положении.

Что делать, если вашу землю "арендовали" без вашего ведома

Прежде всего закажите выписку из Государственного реестра вещных прав (ГРВП). Вам нужно четко видеть: кто именно значится арендатором, на основании какого документа внесена запись и какой срок действия этой "аренды".

Следующий этап — копия самого договора. Ее можно истребовать непосредственно у того, кто захватил землю, или же через запрос к государственному регистратору, который проводил оформление. Ваша цель — увидеть ту самую подпись, которую вы якобы поставили.

Действителен ли договор аренды земли без подписи собственника

С точки зрения закона, если владелец не подписывал договор, то сделка является незаключенной. Запись в реестре создает лишь иллюзию законности, которую нужно разрушать в судебном порядке.

Если вы видите откровенную подделку — сразу пишите заявление в полицию. Факт фальсификации документов — это криминал, и открытое производство станет весомым аргументом в суде.

В рамках судебного процесса мы обычно ходатайствуем о проведении почерковедческой экспертизы. Именно она является "золотым стандартом" доказательств: эксперт подтвердит, что подпись на бумаге не имеет к вам никакого отношения.

Как вернуть контроль над землей

Отменить такую "аренду" можно только через суд. Нужно требовать признания договора недействительным и отмены записи о государственной регистрации. Как только решение суда вступит в законную силу, арендатор-самозванец теряет любые права на участок.

Юристы советуют хотя бы раз в год проверять статус своих паев в реестре через "Оберіг" или кабинет электронных сервисов. И ни в коем случае не передавайте оригиналы документов на землю или пустые бланки с вашей подписью третьим лицам "для проверки".

Как сообщалось, пересмотр условий аренды земли обычно превращается в настоящее поле битвы между владельцами, которые стремятся к прибыли, и фермерами, которым нужна уверенность в завтрашнем дне. Многие до сих пор верят, что подписанный договор является окончательным и не подлежит изменениям, хотя на самом деле это лишь точка для дальнейших переговоров.

Также мы рассказывали, что наложение ареста на землю обычно вызывает большое смущение у обеих сторон договора. Пока владельцы паникуют из-за возможной потери доходов, арендаторы часто ошибочно считают, что это дает им "зеленый свет" больше не платить за пользование участком.