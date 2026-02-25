Аренда земли — какие существуют риски при внесении изменений в договор

Как внести изменения в договор аренды земли. Фото: Freepik

Вопрос корректировки условий аренды земли остается одним из самых конфликтных в практике. С ним сталкиваются владельцы паев, фермеры, арендаторы и наследники. Большинство считает, что изменить договор сложно или почти невозможно.

Это не так, но просто "пожать руки" здесь не сработает, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Дополнительное соглашение к договору аренды земли

Обычно переговоры начинаются, когда надо поднять арендную плату, продлить срок или привести старые "бумажки" в соответствие с современным законодательством.

Но любые договоренности, не зафиксированные на бумаге, для закона не существуют. Вы можете годами обещать друг другу золотые горы, но юридическую силу имеет лишь письменное дополнительное соглашение.

Без этого соглашения вы не пойдете к регистратору, а суд даже не будет слушать ваши аргументы о "мы же договаривались". Более того, если ваш основной договор вы заверяли у нотариуса, то и допку (допсоглашение) придется нести к нему же. Это полноценный юридический документ, а не просто приложение к делу.

Риски при внесении изменений в договор аренды земли

Самая распространенная ошибка — это когда стороны подписывают документы, не читая собственно оригинальный договор. А там часто "зашиты" такие условия пролонгации или изменения реквизитов, что любая самодеятельность приводит к отказам в регистрации или, что хуже, к многолетним судам.

Еще одна ловушка — шаблоны из интернета. Люди берут первый попавшийся образец, не учитывая специфику своего участка или статуса предприятия. Одна кривая фраза в пункте о расторжении — и вы заблокированы в отношениях с невыгодным арендатором на годы.

Если другая сторона не хочет подписывать соглашение

Если компромисса нет, заставить другую сторону подписать изменения через суд — задача со звездочкой. Это возможно только в исключительных случаях.

Поэтому надо фиксировать каждый шаг переговоров письменно, отправляйте официальные письма с предложениями и готовьте документы так, чтобы у суда не было лишних вопросов.

Как сообщалось, с 2022 года, украинские землевладельцы и фермеры живут в новых реалиях из-за введения минимального налогового обязательства. Суть проста: налог за гектар надо платить в любом случае, независимо от того, собираете ли вы там урожай, или земля просто стоит облогом.

Также в Украине участились случаи, когда многолетнее право на землю аннулируют через суд по инициативе прокуроров. Владельцев просто ставят перед фактом: участок якобы в свое время выдали незаконно, поскольку он оказался частью леса или прибрежной зоны.