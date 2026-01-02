Право собственности на недвижимость в Украине — как делится общее имущество

Люди с документами. Фото: Freepik

В наших реалиях недвижимость в совместной собственности — это привычная история. Квартиры или участки часто оформлены на супругов, родственников или кучку наследников. Проблемы начинаются тогда, когда имущество надо продать или просто разобраться, кто где живет.

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, как правильно поделить жилье между совладельцами и избежать конфликтов в будущем.

Совместная собственность на недвижимость в Украине

Как объясняет юрист, законодательство разделяет общую долевую и общую совместную собственность. Разница принципиальная: в первом случае вы четко знаете, что вам принадлежит, скажем, 1/2 или 1/3 объекта. Во втором — доли не определены вовсе, пока вы официально не возьметесь за раздел.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — подчеркнул Козляк в комментарии Новини.LIVE.

Раздел недвижимости по согласию совладельцев

Лучшее, что можно сделать — договориться. Если все собственники вменяемы и готовы к диалогу, заключается договор о разделе имущества или определении долей.

Такой документ обязательно заверяет нотариус. Это быстрый способ зафиксировать новый статус недвижимости и не тратить нервы в судах.

Когда возможен выдел доли

Можно попробовать выделить свою долю в натуре. Это когда вы буквально делаете отдельный вход, свой санузел и собственные коммуникации. Но здесь есть подвох: это возможно только тогда, когда не нарушаются строительные нормы.

Козляк отмечает, что на практике реализовать это удается далеко не всегда, особенно если мы говорим об обычной панельной многоэтажке.

Порядок пользования недвижимостью между совладельцами

Когда раздел в натуре невозможен, совладельцы могут определить порядок пользования имуществом. Это означает, что каждому закрепляют конкретные помещения или зоны для проживания или пользования без изменения права собственности.

Такой механизм часто применяют как временное решение, чтобы снизить напряжение между сторонами.

Когда остается только суд

Если стена недоразумения слишком высока — путь один: в суд. Именно там будут определять доли, назначать компенсации или устанавливать порядок пользования.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — подчеркивает Козляк.

Но суд — это всегда дорого, долго и утомительно. Поэтому до него стоит доводить лишь тогда, когда все остальные методы уже исчерпаны.

