Как оформить дом на двух собственников в Украине — правила в 2025 году

Люди с документами. Фото: Freepik

В 2025 году законодательство позволяет регистрировать дом сразу на двух владельцев при условии, что все совладельцы участвуют в процедуре и подтверждают свое согласие. Это главное требование, без которого государственный регистратор не внесет данные в реестр. Если между сторонами возникают споры, их можно решить исключительно через суд.

Но существуют ситуации, когда оформить недвижимость на двух человек невозможно, отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Реклама

Читайте также:

В частности, когда на участке есть самовольные пристройки или реконструкции без документов или когда объект находится под арестом, залогом или в процессе судебного разбирательства. Такие ограничения делают невозможным регистрацию разделенного права.

Можно ли оформить дом на двоих в разных ситуациях

Оснований для появления двух собственников может быть много. Чаще всего это совместная покупка жилья, оформление имущества супругами, строительство дома вместе или получение недвижимости в наследство несколькими наследниками.

"В каждой из этих ситуаций закон предоставляет возможность фиксировать долевую или общую совместную собственность", — говорят специалисты.

Общая совместная собственность означает, что дом принадлежит совладельцам без определения долей. В долевой собственности доля каждого определяется по договоренности или нормами права. Формат определяют в соответствии с договоренностями между сторонами и техническими возможностями самого дома.

Документы для оформления дома на двух владельцев

Для регистрации прав на дом без реконструкции нужны такие документы:

паспорт и идентификационный код всех совладельцев;

документ на право собственности относительно дома и земельного участка;

технический паспорт, если он имеется.

Если дом проходил реконструкцию или имеет изменения в конструкциях, необходимо подавать:

паспорт и идентификационные коды;

технический паспорт;

документ, подтверждающий право собственности;

проект реконструкции или строительства.

Как происходит раздел части дома между владельцами

Разделение возможно двумя способами: с вмешательством в несущие конструкции и без него. Дом можно разделить только тогда, когда технически возможно создать отдельные помещения для каждого владельца, обеспечить равномерное распределение подсобных зон и обустроить отдельные входы. Также важным является разделение земельного участка на две отдельные части с доступом к подъезду.

Когда разделение в натуральном виде невозможно, совладелец имеет право на компенсацию или на получение большей части земельного участка для сохранения баланса долей.

Как сообщалось, после завершения строительства частного дома ключевым юридическим шагом является его введение в эксплуатацию. Этот процесс не только подтверждает, что объект пригоден для проживания, но и придает ему официальный статус недвижимости.

Также мы рассказывали, что из-за того, что родственник не проживает в доме, не оплачивает коммунальные услуги или отказывается выписаться, многие владельцы недвижимости сталкиваются с проблемой его снятия с регистрации. Украинское законодательство и судебная практика предоставляют собственнику право защитить свои имущественные интересы, подтверждая возможность выписать такое лицо даже без его личного согласия.