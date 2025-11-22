Можно ли выписать родственника из дома без его согласия — нормы в 2025 году

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Вопрос о снятии с регистрации родственника, который не проживает в доме, не платит коммунальные услуги или просто отказывается от выписки, возникает у многих владельцев недвижимости. Закон позволяет защищать свои имущественные права, и украинская практика подтверждает: выписать человека без его согласия возможно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о процедуре выписки родственника из дома без его согласия.

Права собственника дома

Статья 41 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность частной собственности. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться жильем без вмешательства третьих лиц. Статьи 319 и 391 Гражданского кодекса Украины расширяют эти гарантии: собственник может требовать устранения препятствий в пользовании имуществом, если кто-то мешает реализации его права.

"Регистрация места жительства не создает права собственности. Поэтому присутствие человека в реестре не может ограничивать владельца, если лицо фактически не живет в помещении и не участвует в содержании жилья", — отмечают адвокаты юридической фирмы KOLT.

Как выписать родственника через суд

Административным путем владелец не может снять зарегистрированного родственника, если тот не хочет писать заявление. В таких случаях единственным механизмом остается судебный иск о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

После получения судебного решения Центр предоставления административных услуг обязан провести выписку без участия этого лица.

Основания утраты права пользования домом

Самым частым основанием является длительное отсутствие в жилье. Статья 405 Гражданского кодекса устанавливает: член семьи собственника теряет право пользования жильем, если не проживает там более года без уважительных причин.

Суд рассматривает, были ли такие причины — лечение, служба, работа или длительная поездка. Если человек создал новое место жительства, суд обычно становится на сторону владельца.

Дополнительно Жилищный кодекс в ст. 116 допускает выселение, если лицо портит жилье, мешает другим жильцам или использует помещение не по назначению. Эти нормы действуют в части, не противоречащей ГКУ.

Доказательства для суда, что человек не проживает в доме

Для подтверждения иска собственнику необходимо показать реальные доказательства, что ответчик давно не проживает в помещении. Чаще всего используют:

акты о непроживании, подписанные соседями или председателем ОСМД;

показания соседей в письменной или устной форме;

квитанции об оплате коммунальных услуг, которые оплачивает только владелец;

справки с места работы или учебы по другому адресу;

документы, подтверждающие постоянное проживание лица в другом жилье.

Комплекс этих материалов существенно усиливает позицию в суде, отмечают специалисты.

Решение суда о выписке родственника без его согласия

Если суд подтверждает потерю права пользования жильем, лицо официально признают утратившим это право. После этого владелец подает решение в ЦПАУ, и регистрацию отменяют даже без заявления того человека.

С этого момента родственник теряет возможность претендовать на пользование жильем.

Как сообщалось, вопрос снятия мужчины с регистрации места жительства в условиях военного положения приобрел особую актуальность, поскольку владельцы жилья стремятся выписать людей, которые фактически не проживают в их помещениях. Для военнообязанных действуют специальные, отдельные правила.

Также мы рассказывали, что несмотря на цифровизацию услуг, закон остается на стороне владельца частной собственности. Поэтому прописка человека в квартире или доме без письменного согласия владельца невозможна, даже для законных арендаторов.