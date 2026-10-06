Дом на воде становится альтернативой квартире: что получает владелец

Влюбленная пара на террасе плавучего дома. Фото: instagram.com/houseboat_prestige

Жилье без земельного участка, соседей за стеной и привычных коммунальных платежей — звучит необычно, но плавучие дома постепенно становятся отдельным форматом жилья. В Украине для них до сих пор нет полноценного отдельного правового режима, хотя соответствующий законопроект уже зарегистрирован. Владельцам хаусботов приходится самостоятельно решать вопросы стоянки, водоснабжения, электроснабжения и канализации, а расходы на такое жилье зависят от его площади, оснащения и условий эксплуатации.

Новини.LIVE собрали информацию о плавучих домах, их обустройстве, расходах на содержание и юридических особенностях такого жилья.

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Хаусбот — дом на воде

По внешнему виду хаусбот может напоминать небольшой коттедж, но вместо фундамента он имеет плавучую основу. Внутри обустраивают кухню, санузел, спальню, гостиную и террасу.

Конструкция может быть рассчитана как на сезонный отдых, так и на проживание в течение всего года. От этого зависит ее утепление, система отопления, водоснабжение и прочее оборудование.

Такой формат давно известен в странах Европы и Северной Америки. Некоторые хаусботы используют в качестве постоянного жилья, другие — как туристические дома или объекты для сдачи в аренду.

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В Украине это пока нишевый сегмент. В то же время на рынке уже можно найти готовые плавучие конструкции и дома, которые производители предлагают для проживания или отдыха.

Что с документами

С юридическим оформлением ситуация сложнее, чем с обычной квартирой или частным домом.

В украинском законодательстве есть правила, касающиеся плавучих сооружений и их эксплуатации на внутренних водных путях. Однако отдельного полноценного механизма для плавучего дома как жилого объекта пока нет.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14185 "О правовом статусе плавучих домов и особенностях их эксплуатации". Документ предлагает отдельно определить статус таких объектов, правила их регистрации и размещения.

Среди предложенных норм — создание реестра плавучих домов, присвоение им адресов и возможность регистрации места жительства.

Но законопроект еще не стал законом. Поэтому предлагаемые им правила пока нельзя использовать в качестве действующего порядка оформления такого жилья.

Сколько стоит хаусбот

Цена зависит от площади, материалов, конструкции плавучей основы и оснащения.

Украинские производители предлагают модели разных размеров, в частности дома площадью около 40 квадратных метров. Есть также предложения отдельных понтонов, которые используют в качестве основы для будущего жилья.

Такой вариант может показаться значительно дешевле, однако понтон — это еще не готовый дом. На нем нужно обустроить жилую конструкцию, провести электричество, установить сантехнику, организовать водоснабжение и канализацию.

К стоимости также добавляются мебель, бытовая техника, утепление и система отопления, если дом планируется использовать зимой.

Поэтому конечная цена может существенно отличаться от стоимости самой плавучей основы.

Как в хаусботе с водой

Водоснабжение зависит прежде всего от места, где стоит дом.

Если рядом есть причал с необходимой инфраструктурой, конструкцию можно подключить к береговым сетям. Для автономных вариантов предусмотрены резервуары с запасом воды.

Использование воды непосредственно из водоема требует соответствующего оборудования для ее подготовки. Поэтому река или озеро под домом сами по себе не решают вопрос водоснабжения.

В сезонном доме система может быть проще. Для постоянного проживания требуются большие запасы и стабильная подача воды в течение всего года.

Откуда берется электроэнергия

Самый простой вариант — подключиться к электросети на берегу, если такая возможность есть.

Для автономного хаусбота используют генераторы, аккумуляторы, солнечные панели или сочетание нескольких источников.

Автономная система позволяет не зависеть полностью от береговой сети, но требует дополнительных затрат. Оборудование необходимо установить, регулярно обслуживать и при необходимости ремонтировать.

Для дома, в котором живут круглый год, это особенно актуально зимой, когда потребление электроэнергии увеличивается из-за отопления и освещения.

Как работает канализация в плавучем доме

Канализация в хаусботе зависит от его конструкции и места стоянки.

Если дом имеет доступ к береговой инфраструктуре, его можно подключить к внешней канализационной системе.

В автономных конструкциях используются накопительные емкости или системы очистки сточных вод. Сбрасывать бытовые стоки непосредственно в водоем нельзя.

Такое оборудование также требует регулярного обслуживания. В случае накопительной системы речь идет, в частности, о периодической откачке стоков.

За что платит владелец

У хаусбота нет стандартного набора коммунальных платежей, который получает владелец квартиры. Но это не означает, что содержание такого жилья обходится дешевле.

В расходы входят электроэнергия, вода, обслуживание канализации, топливо для генератора, ремонт оборудования и самой плавучей конструкции.

Отдельно может оплачиваться место стоянки. Если дом расположен в марине или у частного причала, владелец может платить за пользование местом и инфраструктурой.

Есть и расходы, которые возникают не ежемесячно. Например, ремонт плавучей основы, замена оборудования или подготовка конструкции к зимнему сезону.

Поэтому бюджет на хаусбот состоит не только из стоимости дома. Нужно учитывать доставку, место стоянки, подключение коммуникаций и дальнейшее обслуживание.

Подходит ли хаусбот для зимы

Для постоянного проживания дом должен быть соответствующим образом оборудован.

Необходимы утепление, отопление и системы, способные работать при низких температурах. Отдельно учитываются особенности самого водоема — ледостойкость, колебания уровня воды и доступ к причалу зимой.

Поэтому дом, рассчитанный на летний отдых, не обязательно подойдет для круглогодичного проживания.

При покупке это одна из ключевых характеристик. От назначения конструкции будут зависеть и ее комплектация, и конечная стоимость.

Может ли хаусбот заменить квартиру

По уровню комфорта современный хаусбот может иметь все необходимое для жизни — спальню, кухню, санузел, отопление и электроэнергию.

Но с юридической точки зрения это пока не такая простая история, как с квартирой.

Для обычного жилья понятны вопросы права собственности, адреса, регистрации места жительства и подключения к коммунальным сетям. Для плавучих домов часть этих вопросов до сих пор требует отдельного урегулирования.

Именно это должен изменить законопроект №14185, если его примут. Он предусматривает отдельные правила для регистрации и эксплуатации плавучих домов.

Пока документ не стал законом, покупателю придется отдельно проверять документы на конструкцию, законность ее размещения и условия пользования местом стоянки.

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