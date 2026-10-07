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Главная Рынок недвижимости В Испании продают деревню за 850 тысяч евро: что входит в цену

В Испании продают деревню за 850 тысяч евро: что входит в цену

Ua ru
7 октября 2026 20:08
Деревню в Испании продают за 850 тысяч евро: что получит владелец (фото)
Деревня в Галисии на северо-западе Испании. Фото: Aldeasabandonadas

Квартиру в престижном районе Варшавы за 850 тысяч евро можно было бы обменять на целую деревню в Испании. За ту же сумму покупателю предлагают десятки зданий, огромный земельный участок, часовню и спортивную площадку. Правда, новому владельцу придется вложить средства в восстановление части недвижимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Business Insider.

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Что продают за 850 тысяч евро

Необычный объект расположен в Галисии на северо-западе Испании. Его выставили на продажу за 850 тысяч евро — примерно по цене квартиры премиум-класса в Варшаве.

За эти деньги покупатель получает не один жилой дом, а целый комплекс из 12 зданий и земельного участка площадью около 40 тысяч квадратных метров.

В состав недвижимости входят 11 жилых домов. Всего в них оборудовано 45 спален и 21 ванная комната.

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Помимо жилья, на территории есть часовня площадью 68 квадратных метров, складские помещения, бывшие коммерческие объекты и спортивная площадка.

Также покупатель получает обширную территорию вокруг зданий, сады, парковочные места и доступ к природным зонам.

Почему целая деревня стоит 850 тысяч евро

На первый взгляд предложение может показаться слишком выгодным. Однако у недвижимости есть существенный недостаток — часть зданий требует ремонта и реконструкции.

В хорошем состоянии находятся лишь три из 11 домов. Остальные помещения требуют вложений, поэтому покупателю придется потратиться не только на приобретение, но и на дальнейшую реконструкцию комплекса.

В то же время именно масштаб объекта может сделать его привлекательным для инвестора. Отдельные дома можно отремонтировать для проживания, сдачи в аренду или превратить комплекс в туристический объект.

Начальная цена также была выше. Ранее за недвижимость просили около 1,5 млн евро, однако впоследствии стоимость снизили до нынешних 850 тысяч.

Что находится рядом с недвижимостью

Комплекс расположен в горной части Галисии. До Атлантического океана отсюда примерно 170–190 километров, поэтому покупатель не получает дом у пляжа.

В то же время примерно в 33 километрах находится озеро с пляжем Praia Viquela. Поблизости также есть природные достопримечательности и туристические маршруты.

Поэтому объект потенциально можно использовать не только как частную недвижимость, но и для создания туристического комплекса или другого загородного бизнеса.

Фактически за 850 тысяч евро покупатель получает 12 зданий, десятки жилых помещений и 40 тысяч квадратных метров земли.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о доме на воде, который может стать альтернативой обычной квартире. Такое жилье имеет кухню, спальню, санузел и террасу, однако владельцу придется отдельно решать вопросы стоянки, коммуникаций и обслуживания. В Украине этот формат пока остается нишевым, а его юридический статус еще требует отдельного урегулирования.

Также Новини.LIVE показывали, какие решения украинские знаменитости выбирают для своих домов и квартир. Среди них — сочетание дерева и светлых оттенков, индустриальный стиль, панорамные окна и необычные планировки. Часть таких идей можно адаптировать даже для обычной квартиры, не повторяя дорогостоящие решения полностью.

недвижимость деньги Испания дом земельный участок
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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