Главная Рынок недвижимости Продажа дома и земли — что надо знать владельцам в 2026 году

Продажа дома и земли — что надо знать владельцам в 2026 году

Дата публикации 2 января 2026 11:22
Как продать дом и прилегающий земельный участок в Украине в 2026 году
Дом на участке. Фото: Freepik

Процедура продажи частного дома и земельного участка требует тщательной юридической подготовки. Покупатели придирчиво проверяют документы, чтобы избежать проблем с самовольным строительством или неоформленной землей.

Подготовку стоит начать с проверки актуальности бумаг. Нередко владельцы узнают об ошибках в фамилиях или отсутствии актуального техпаспорта уже непосредственно в кабинете нотариуса.

"Договор купли-продажи жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению", — указано в статье 657 Гражданского кодекса Украины.

Базовый пакет документов для продавца:

  1. Паспорта и регистрационные номера (ИНН) всех владельцев имущества.
  2. Правоустанавливающий документ: оригинал договора (купли-продажи, дарения, мены), свидетельство о праве на наследство или решение суда.
  3. Технический паспорт: важно, чтобы он отражал реальное состояние объекта. Если на участке появились новые хозяйственные постройки или произошла реконструкция, техпаспорт должен быть обновлен.
  4. Справка о регистрации места жительства: сведения о количестве зарегистрированных лиц.
  5. Отчет об экспертной оценке: документ должен быть зарегистрирован в базе Фонда государственного имущества Украины.

"Если же среди владельцев есть несовершеннолетние дети или недееспособные лица, продажа возможна только после получения разрешения от органов опеки и попечительства", — отмечают в АН "Маяк".

Особенности продажи земли под домом

В Украине дом и участок, на котором он стоит, юридически являются разными объектами, однако они всегда отчуждаются вместе. Согласно статье 120 Земельного кодекса, право собственности на участок переходит к лицу, которое приобрело жилой дом или сооружение.

Для оформления земли необходимо иметь:

  • кадастровый номер. Это главное условие. Если участку не присвоен номер, он не может быть объектом гражданско-правовой сделки;
  • выписку из Государственного земельного кадастра (ГЗК). Он подтверждает координаты границы участка и отсутствие накладок;
  • соответствующее целевое назначение. Для продажи жилого дома земля должна иметь назначение "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

Отметим, даже если вы купили, унаследовали или отсудили дом, юридически он станет вашим только после того, как соответствующая запись появится в государственном реестре. Также мы рассказывали, можно ли строить дом на дачном участке.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
