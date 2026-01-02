Как продать дом и прилегающий земельный участок в Украине в 2026 году

Дом на участке. Фото: Freepik

Процедура продажи частного дома и земельного участка требует тщательной юридической подготовки. Покупатели придирчиво проверяют документы, чтобы избежать проблем с самовольным строительством или неоформленной землей.

Подготовку стоит начать с проверки актуальности бумаг. Нередко владельцы узнают об ошибках в фамилиях или отсутствии актуального техпаспорта уже непосредственно в кабинете нотариуса.

"Договор купли-продажи жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению", — указано в статье 657 Гражданского кодекса Украины.

Базовый пакет документов для продавца:

Паспорта и регистрационные номера (ИНН) всех владельцев имущества. Правоустанавливающий документ: оригинал договора (купли-продажи, дарения, мены), свидетельство о праве на наследство или решение суда. Технический паспорт: важно, чтобы он отражал реальное состояние объекта. Если на участке появились новые хозяйственные постройки или произошла реконструкция, техпаспорт должен быть обновлен. Справка о регистрации места жительства: сведения о количестве зарегистрированных лиц. Отчет об экспертной оценке: документ должен быть зарегистрирован в базе Фонда государственного имущества Украины.

"Если же среди владельцев есть несовершеннолетние дети или недееспособные лица, продажа возможна только после получения разрешения от органов опеки и попечительства", — отмечают в АН "Маяк".

Особенности продажи земли под домом

В Украине дом и участок, на котором он стоит, юридически являются разными объектами, однако они всегда отчуждаются вместе. Согласно статье 120 Земельного кодекса, право собственности на участок переходит к лицу, которое приобрело жилой дом или сооружение.

Для оформления земли необходимо иметь:

кадастровый номер . Это главное условие. Если участку не присвоен номер, он не может быть объектом гражданско-правовой сделки;

. Это главное условие. Если участку не присвоен номер, он не может быть объектом гражданско-правовой сделки; выписку из Государственного земельного кадастра (ГЗК). Он подтверждает координаты границы участка и отсутствие накладок;

(ГЗК). Он подтверждает координаты границы участка и отсутствие накладок; соответствующее целевое назначение. Для продажи жилого дома земля должна иметь назначение "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

Отметим, даже если вы купили, унаследовали или отсудили дом, юридически он станет вашим только после того, как соответствующая запись появится в государственном реестре. Также мы рассказывали, можно ли строить дом на дачном участке.