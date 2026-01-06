Как перевести дачный дом в жилой в Украине — условия и процедура

Женщина с детьми возле дома. Фото: Freepik

Еще не так давно дача ассоциировалась исключительно с отдыхом на выходных или сезонным огородом. Однако сегодня все больше украинцев выбирают загородные дома для постоянной жизни. Но фактическое проживание еще не делает вашу дачу жилым зданием в юридическом смысле.

Согласно статье 14 Налогового кодекса, дачный дом — это жилое здание для использования в течение года с целью загородного отдыха, тогда как жилой дом предназначен именно для постоянного проживания.

Именно поэтому, чтобы получить право на прописку или субсидию, статус объекта нужно официально изменить.

Перевод дачного дома в жилой

Процесс перевода регулируется Постановлением Кабинета министров Украины №321.

"Перевод дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома осуществляется органами местного самоуправления", — указано в документе.

Главное слово здесь — "соответствуют", ведь статус меняется не автоматически, а лишь при условии технической пригодности здания.

Пошаговый алгоритм:

Техническое обследование. Это критический этап. Специалист должен подтвердить, что дом безопасный и капитальный. Перевод возможен только при условии соответствия дома государственным строительным нормам (ГСН). Это означает, что стены, фундамент и крыша должны быть рассчитаны на эксплуатацию зимой. Подача документов. Согласно действующему порядку, владелец должен подготовить:

заявление установленного образца;

выписку из Реестра о праве собственности;

письменное согласие всех совладельцев на изменение статуса;

отчет о техническом обследовании.

Местный совет обязан рассмотреть ваше заявление в течение 30 дней.

Прописка на даче в Украине

Многие пытаются зарегистрироваться на даче без изменения ее статуса, но закон здесь неумолим. Регистрация места жительства возможна лишь в объектах, имеющих статус "жилых". Документальное подтверждение перевода — это ключ к вашим правам как жителя общины.

В правительственном постановлении №321 указано, что "изменение статуса садового или дачного дома на жилой осуществляется бесплатно". Итак, основные ваши расходы будут связаны именно с услугами инженеров, которые проводят техническую экспертизу, а не с государственными пошлинами.

После того, как вы получите положительное решение и внесете изменения в Реестр вещных прав, ваша бывшая дача официально станет жилым домом, а вы — его полноправным жильцом со всеми социальными гарантиями.

Отметим, многие до сих пор колеблются относительно строительства жилого дома на дачном участке, но главное в этом вопросе — чтобы проект полностью соответствовал установленным нормам.