Дома смогут сдать без укрытий, несмотря на новые требования: основания

Строительство многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После принятия нового закона об обязательных укрытиях инвесторы начали сомневаться в безопасности вложений в уже построенные дома. Особенно это касается объектов, которые готовятся к вводу в эксплуатацию в 2026 году. Люди боятся, что правила могут измениться "задним числом". Но на практике ситуация выглядит спокойнее, чем кажется.

Как сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA", один из инвесторов описал свою ситуацию. Дом в Софиевской Борщаговке в Киеве уже построен, подключены газ, электричество и вода, но укрытие не предусмотрено. Срок сдачи перенесли на август 2026 года, и это вызвало сомнения — не заблокируют ли ввод из-за новых требований.

Введут ли дом без укрытия в эксплуатацию

Юрист Владислав Дерий объяснил, что оснований для паники нет.

"Новый Закон № 4778-IX не станет препятствием для ввода дома в эксплуатацию", — отметил он.

Ключевой момент — закон не имеет обратного действия. Это означает, что новые требования не применяются к уже построенным объектам или получившим разрешение ранее.

Читайте также:

Закон, подписанный в марте 2026 года, устанавливает новые правила только для будущих проектов.

"Наличие укрытия является обязательным условием именно для проектирования и получения разрешения на строительство", — пояснил Дерий.

То есть новые жилые комплексы просто не смогут стартовать без укрытий в документации. Но это не касается уже возведенных домов.

Нужно ли укрытие для уже построенного дома

В самом законе прямо указано, что требования применяются только к объектам, которые получили право на строительство после вступления в силу.

"Для объектов, строившихся ранее, наличие укрытия не является обязательным", — подчеркнул юрист.

Это означает, что даже полностью готовые дома без укрытий могут быть введены в эксплуатацию без дополнительных требований.

Когда вступит в силу закон об укрытиях

Еще один важный фактор — сроки. Закон начнет действовать только с сентября 2026 года.

"Даже если сдача затянется, это не изменит ситуацию, ведь разрешение было получено по старым правилам", — уточнил Дерий.

То есть бюрократические задержки не создают новых рисков для инвесторов.

Таким образом с правовой точки зрения рисков ввода таких домов сейчас нет. Если объект имеет разрешение и построен по согласованному проекту, его будут проверять именно на соответствие этим документам.

В то же время новые правила уже меняют рынок на будущее. Все новые проекты будут с укрытиями, а это значит, что старые дома без них могут постепенно терять конкурентность.

Что нужно знать инвесторам при покупке квартиры

На киевском рынке новостроек годами накапливаются проблемные и замороженные объекты, что делает инвестиции в первичную недвижимость достаточно рискованным делом, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

"Основных из них несколько: это отсутствие разрешительных документов, судебные споры по земле, нарушение градостроительных норм или финансовая несостоятельность девелопера", — отметила Куць.

Часто покупатели игнорируют проверку застройщика из-за привлекательно низкой цены, что в итоге приводит к потере денег или бесконечному ожиданию собственного жилья.

Эксперт убеждена, что профессиональная юридическая помощь является критически важной, ведь "таким образом можно избежать потери десятков, а то и сотен тысяч долларов". Самостоятельно разобраться в легальности строительства бывает сложно, поэтому лучше доверить анализ документов специалистам.

Частые вопросы

Сколько стоит проверка квартиры перед покупкой?

Цена зависит от глубины аудита. Базовая проверка документов и владельца через реестры стоит от 2 500-3 000 грн. Комплексный анализ новостройки с изучением разрешений застройщика стартует от 4 000 грн. Полное юридическое сопровождение сделки "под ключ" обойдется в 8 000-12 000 грн.

Что проверяет нотариус при покупке квартиры?

Нотариус обязательно сверяет параметры объекта с данными Реестра недвижимости. Кроме этого, он проверяет действительность паспортов сторон, отсутствие арестов, обременений или залогов. Особое внимание уделяется согласию супругов и законности прав собственности продавца, чтобы гарантировать полную безопасность сделки для покупателя.