Украинцам рассказали, какие квартиры подорожают на 30%

Украинцам рассказали, какие квартиры подорожают на 30%

Дата публикации 24 марта 2026 14:32
Новостройки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году рынок жилья в Украине остается нестабильным и выборочным. Несмотря на ожидания общего роста, подорожание касается не всех квартир. Больше всего меняются цены именно в новостройках, где предложение ограничено.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE, ключевую роль играет не просто локация, а способность застройщика довести проект до конца.

Дефицит как двигатель цен на квартиры

Главная проблема первичного рынка сейчас — критическая нехватка качественных проектов. Из-за постоянных задержек сроки ожидания ключей растянулись на годы. 

"Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК сейчас достигают 18-24 месяцев", — говорит эксперт.

Именно этот дефицит готового или почти готового жилья делает новостройки дефицитным товаром. В результате мы видим аномальные цифры в отдельных сегментах. Прогнозы о росте стоимости на 30% — это не фантастика, а реальность для объектов с высоким темпом работ.

"Подорожание недвижимости на 30%, которое прогнозируют некоторые эксперты, будет касаться отдельных комплексов, которые продолжают строить", — подчеркивает Берещак.

Ремонт, дороже стен

Отдельным фактором подорожания является ремонт. Нехватка квалифицированных мастеров и энергетические вызовы привели к тому, что смета на ремонт иногда становится соизмеримой с ценой самой квартиры.

"Ремонт сегодня не 30% от стоимости квартиры, он достигает 50%, а иногда и 70%", — констатирует специалист.

Это в корне меняет математику инвестирования. Покупатель должен понимать: цена в прайсе застройщика — это лишь половина (а иногда и меньше) реального бюджета для переезда.

Берещак отмечает, что интерес к новостройкам никуда не исчез, но он стал "умнее". Инвесторы больше не покупают "картинки" — они покупают динамику на стройплощадке.

Рынок окончательно разделился на ликвидные проекты, которые стремительно растут в цене, и "замершие" объекты, которые рискуют годами ждать своих жителей.

Как сообщалось, несмотря на оживленный спрос на украинском рынке недвижимости в 2026 году, покупателям стоит быть предельно осторожными из-за финансовой нестабильности застройщиков и строгого надзора за транзакциями. В таких условиях тщательный аудит документов становится не просто формальностью, а единственным надежным способом защитить свои инвестиции от скрытых угроз.

Также мы рассказывали, что земля возле многоэтажек в Украине часто становится объектом манипуляций, поскольку жители обычно не оформляют право собственности на придомовую территорию. Из-за этого юридического пробела под вашими окнами может внезапно появиться очередной киоск или пристройка, и закон будет на стороне застройщика.

Частые вопросы

Как узнать оценочную стоимость квартиры в Украине?

Проще всего воспользоваться сервисом автоматической оценки на сайте Фонда госимущества. Достаточно ввести параметры жилья, и система мгновенно сформирует электронную справку. Если же цена кажется нерыночной, стоит обратиться к сертифицированному оценщику для подготовки индивидуального отчета, который учтет состояние ремонта и особенности дома.

Как зайти в реестр недвижимости в 2026 году?

Самый быстрый способ — через портал "Дія". Авторизуйтесь с помощью КЭП или Дія.Підпису, выберите услугу "Информация из Государственного реестра вещных прав" и укажите адрес, кадастровый номер или РНОКПП владельца. Оплатите сбор (около 42 грн), и через несколько минут PDF-выписка появится в кабинете.

Также доступен вход через Кабинет электронных сервисов Минюста.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
