Круглые дома в СССР — зачем строили и почему жители были недовольны (фото)

Эти дома в СССР жильцы критиковали из-за формы — что было не так
В 1970-х годах СССР активно застраивал города типовыми многоэтажками. Однообразие жилья стало проблемой не только эстетической, но и идеологической. Именно тогда появилась идея создать необычные круглые дома, которые должны были продемонстрировать технические возможности страны и освежить городское пространство.
Проект выглядел амбициозно и символично, и, конечно, была красивая легенда о пяти домах-кольцах, которые должны были символизировать Олимпиаду-80, сообщается на YouTube-канале Pribambas TV.
Зачем строили круглые дома в СССР
Архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов выяснили, что для создания кольцевой формы достаточно сместить стандартные квартирные блоки и соединить их под углом в шесть градусов (это та самая "погрешность", которая позволяла панелькам выгибаться).
Первый такой объект завершили в 1972 году — он насчитывал около 900 квартир и сразу привлек внимание государственной комиссии.
Почему жители были недовольны жизнью
Практика быстро показала слабые места эксперимента. Первое, на чем "споткнулись" новоселы — это стены. Хотя блоки и были стандартными, комнаты все равно получились немного трапециевидными.
Попробуйте втиснуть советскую прямоугольную стенку или кровать в такую комнату — и у вас обязательно останется странный треугольный зазор, где только пыль будет собираться.
Потом вылезли другие нюансы:
- Эффект "стадиона". Из-за формы двора любое слово, сказанное шепотом у подъезда, было слышно на восьмом этаже на другой стороне круга.
- Плесень и сумерки. В квартиры, выходившие окнами во двор, солнце заглядывало редко. А из-за плохой циркуляции воздуха углы зимой начинали "цвести".
Почему проект круглых домов свернули
В итоге, вместо пяти олимпийских колец построили только два. Оказалось, что обслуживать такое сооружение — это логистический ад, а себестоимость строительства из-за кучи нестандартных узлов взлетела до небес.
Сегодня эти дома — просто удивительный артефакт эпохи. Они эффектно выглядят с дрона, но жить в них — то еще удовольствие.
Это тот случай, когда архитектурное эго оказалось важнее комфорта обычных людей, которые потом годами пытались ровно повесить полку на кривую стену.
