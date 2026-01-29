Круглые дома в СССР — зачем строили и почему жители были недовольны (фото)

Круглый дом. Фото: YouTube/Pribambas TV

В 1970-х годах СССР активно застраивал города типовыми многоэтажками. Однообразие жилья стало проблемой не только эстетической, но и идеологической. Именно тогда появилась идея создать необычные круглые дома, которые должны были продемонстрировать технические возможности страны и освежить городское пространство.

Проект выглядел амбициозно и символично, и, конечно, была красивая легенда о пяти домах-кольцах, которые должны были символизировать Олимпиаду-80, сообщается на YouTube-канале Pribambas TV.

Зачем строили круглые дома в СССР

Архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов выяснили, что для создания кольцевой формы достаточно сместить стандартные квартирные блоки и соединить их под углом в шесть градусов (это та самая "погрешность", которая позволяла панелькам выгибаться).

Первый такой объект завершили в 1972 году — он насчитывал около 900 квартир и сразу привлек внимание государственной комиссии.

Возведение круглого дома, фото: YouTube/Pribambas TV

Почему жители были недовольны жизнью

Практика быстро показала слабые места эксперимента. Первое, на чем "споткнулись" новоселы — это стены. Хотя блоки и были стандартными, комнаты все равно получились немного трапециевидными.

Попробуйте втиснуть советскую прямоугольную стенку или кровать в такую комнату — и у вас обязательно останется странный треугольный зазор, где только пыль будет собираться.

Круглый дом сверху. Фото: YouTube/Pribambas TV

Потом вылезли другие нюансы:

Эффект "стадиона". Из-за формы двора любое слово, сказанное шепотом у подъезда, было слышно на восьмом этаже на другой стороне круга. Плесень и сумерки. В квартиры, выходившие окнами во двор, солнце заглядывало редко. А из-за плохой циркуляции воздуха углы зимой начинали "цвести".

Почему проект круглых домов свернули

В итоге, вместо пяти олимпийских колец построили только два. Оказалось, что обслуживать такое сооружение — это логистический ад, а себестоимость строительства из-за кучи нестандартных узлов взлетела до небес.

Круглый дом. Фото: YouTube/Pribambas TV

Сегодня эти дома — просто удивительный артефакт эпохи. Они эффектно выглядят с дрона, но жить в них — то еще удовольствие.

Это тот случай, когда архитектурное эго оказалось важнее комфорта обычных людей, которые потом годами пытались ровно повесить полку на кривую стену.

