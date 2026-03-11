Видео
Главная Рынок недвижимости Ева Лонгория показала, как сделать коридор по главной зоне дома (фото)

Ева Лонгория показала, как сделать коридор по главной зоне дома (фото)

Дата публикации 11 марта 2026 20:08
Дизайн интерьера — как Ева Лонгория превратила обычный коридор в место отдыха (фото)
Коридор в доме Евы Лонгории стал местом для отдыха. Фото: evalongoria/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Многие обычно воспринимают коридор как чисто технический переход, оставляя его без должного внимания и уюта. Однако современный подход к дизайну предлагает отказаться от концепции "транзитной зоны" в пользу стильного пространства, полноценного продолжения домашнего интерьера.

Именно так сделала актриса Ева Лонгория, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Актриса решила, что ее коридор не будет скучным, и превратила его в камерную художественную галерею. Несколько метких штрихов — и пространство "ожило". Теперь там хочется не просто пробежать мимо, а остановиться и рассмотреть детали.

Говорящие стены

Вместо пустых стен — яркие полотна. Это самый простой способ добавить характера. Картины с большими цветными блоками мгновенно меняют настроение.

Эксперт по хоумстейджингу Кристина Аллан уверена, что именно здесь можно позволить себе то, на что не решаешься в гостиной.

"Коридор — это ваша территория для смелых экспериментов. Здесь идеально смотрятся дерзкие сочетания и яркие краски, которые в других комнатах могли бы показаться чрезмерными", — говорит она.

Мебель, которая притягивает взгляд

Если площадь позволяет, поставьте в центре (или у стены) скульптурный стол. Не ищите в нем практичности — пусть он работает как чистое искусство.

Дизайнер Гебе Хаттон подсказывает интересный лайфхак: коридор — отличное место для тех вещей, которым "не нашлось уголка" в других комнатах.

Даже если у вас совсем узко, компактная консоль или изящный круглый столик с одной вазой или свечой уже изменят восприятие пространства.

Магия "правила трех" и уютный ковер

Завершающий аккорд — акцентный ковер. У Лонгории, например, он круглой формы, что визуально смягчает геометрию помещения.

Дизайнеры часто используют так называемое "правило трех": когда три элемента (например, форма ковра, декор на стене и цвет мебели) перекликаются между собой, интерьер выглядит целостным и продуманным.

 

Ева Лонгория показала, как сделать коридор по главной зоне дома (фото) - фото 1
Коридор в доме Евы Лонгории. Фото: evalongoria/Instagram

Как сделать коридор стильным

Не нужен капитальный ремонт. Достаточно трех шагов:

  1. Повесить что-то драйвовое на стену (картину, постер или даже большое зеркало в необычной раме).
  2. Добавить характерный предмет мебели (пуф, консоль или тот самый "странный" столик).
  3. Постелить ковер, который выделяется текстурой или формой.

В результате коридор перестает быть просто переходом между комнатами. Он превращается в атмосферную зону, которая задает стиль всему дому.

Ранее мы рассказывали, как Майли Сайрус в своем доме в Малибу отказалась от стерильных светлых интерьеров в пользу драйва. Ее гостиная с глубокими черными стенами напоминает камерную сцену, где вызывающе миксуются фиолетовые акценты и роскошные золотые детали. Это пространство для тех, кто не боится драматических контрастов и стремится превратить собственное жилье в манифест самовыражения.

Также сообщалось, что дом Ким Кардашьян в Калабасасе уже стал легендой соцсетей: одни в восторге от стерильного минимализма, а другие смеются, что интерьер напоминает декорации к фильму о психбольнице будущего. Главной фишкой этого "белого царства" является необъятная гостиная, где царят только свет и абсолютная пустота.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
