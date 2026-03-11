Дизайн интерьера — как Ева Лонгория превратила обычный коридор в место отдыха (фото)

Коридор в доме Евы Лонгории стал местом для отдыха. Фото: evalongoria/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Многие обычно воспринимают коридор как чисто технический переход, оставляя его без должного внимания и уюта. Однако современный подход к дизайну предлагает отказаться от концепции "транзитной зоны" в пользу стильного пространства, полноценного продолжения домашнего интерьера.

Именно так сделала актриса Ева Лонгория, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Актриса решила, что ее коридор не будет скучным, и превратила его в камерную художественную галерею. Несколько метких штрихов — и пространство "ожило". Теперь там хочется не просто пробежать мимо, а остановиться и рассмотреть детали.

Говорящие стены

Вместо пустых стен — яркие полотна. Это самый простой способ добавить характера. Картины с большими цветными блоками мгновенно меняют настроение.

Эксперт по хоумстейджингу Кристина Аллан уверена, что именно здесь можно позволить себе то, на что не решаешься в гостиной.

"Коридор — это ваша территория для смелых экспериментов. Здесь идеально смотрятся дерзкие сочетания и яркие краски, которые в других комнатах могли бы показаться чрезмерными", — говорит она.

Мебель, которая притягивает взгляд

Если площадь позволяет, поставьте в центре (или у стены) скульптурный стол. Не ищите в нем практичности — пусть он работает как чистое искусство.

Дизайнер Гебе Хаттон подсказывает интересный лайфхак: коридор — отличное место для тех вещей, которым "не нашлось уголка" в других комнатах.

Даже если у вас совсем узко, компактная консоль или изящный круглый столик с одной вазой или свечой уже изменят восприятие пространства.

Магия "правила трех" и уютный ковер

Завершающий аккорд — акцентный ковер. У Лонгории, например, он круглой формы, что визуально смягчает геометрию помещения.

Дизайнеры часто используют так называемое "правило трех": когда три элемента (например, форма ковра, декор на стене и цвет мебели) перекликаются между собой, интерьер выглядит целостным и продуманным.

Коридор в доме Евы Лонгории. Фото: evalongoria/Instagram

Как сделать коридор стильным

Не нужен капитальный ремонт. Достаточно трех шагов:

Повесить что-то драйвовое на стену (картину, постер или даже большое зеркало в необычной раме). Добавить характерный предмет мебели (пуф, консоль или тот самый "странный" столик). Постелить ковер, который выделяется текстурой или формой.

В результате коридор перестает быть просто переходом между комнатами. Он превращается в атмосферную зону, которая задает стиль всему дому.

Ранее мы рассказывали, как Майли Сайрус в своем доме в Малибу отказалась от стерильных светлых интерьеров в пользу драйва. Ее гостиная с глубокими черными стенами напоминает камерную сцену, где вызывающе миксуются фиолетовые акценты и роскошные золотые детали. Это пространство для тех, кто не боится драматических контрастов и стремится превратить собственное жилье в манифест самовыражения.

Также сообщалось, что дом Ким Кардашьян в Калабасасе уже стал легендой соцсетей: одни в восторге от стерильного минимализма, а другие смеются, что интерьер напоминает декорации к фильму о психбольнице будущего. Главной фишкой этого "белого царства" является необъятная гостиная, где царят только свет и абсолютная пустота.