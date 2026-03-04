Выселение во время военного положения — кто может остаться на улице

Владельцев предупредили, когда будут выселять даже во время войны. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Даже в период военного положения право собственности остается защищенным. Выселение не отменено, но процедура требует четкой правовой позиции и доказательств. Это крайний шаг, прибегающий к тому, что другие способы урегулирования исчерпаны..

Выставить человека на улицу "в никуда" — это всегда крайность, и суды идут на это только тогда, когда все другие аргументы исчерпаны, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Аллу Нероду.

"Выселение — это принудительная и крайняя мера", — отмечает она.

И здесь не получится просто прийти с полицией. Как объясняет эксперт, "обязательно нужно указать конкретное основание и предоставить письменные доказательства". Без бумаг ваши слова в суде — это просто эмоции.

За что реально могут выселить

Суд не будет слушать жалобы на "тяжелый характер" соседа. Должны быть зафиксированы факты:

Человек живет у вас, хотя вы не давали на это согласия. Нет никаких документов, которые бы давали право на пребывание в доме. Постоянные ссоры, дебоши или, что еще хуже, домашнее насилие. Квартиру превратили в склад или офис, или просто разрушают имущество. Хроническое игнорирование счетов за коммуналку.

Важно не путать два разных юридических процесса. Выселение — это когда вы реально выставляете вещи за порог. А снятие с регистрации ("выписка") — это лишь бумажная смена адреса в базе данных. Можно выписать человека, но он и дальше будет сидеть у вас на кухне, пока вы не получите отдельное решение о физическом выселении.

Порядок выселения в 2026 году

Процесс долгий, и к этому надо быть готовым. Сначала вы отправляете письменное требование с просьбой выехать по-хорошему. Если человек игнорирует — идете в суд. Когда на руках есть решение, начинается самое сложное — его выполнение.

"Самостоятельно владельцу будет это сделать сложно", — предупреждает Нерода.

Попытка вытолкать кого-то силой может обернуться уголовным делом уже против вас. Только государственный или частный исполнитель имеет право на принудительные действия.

Адвокат отмечает, что суды перегружены, поэтому дела тянутся месяцами.

Как сообщалось, в Украине все меньше полагаются на честное слово при аренде квартиры, ведь без официального договора риск оказаться на улице растет ежедневно. Однако даже отсутствие бумаг не дает владельцу права на самоуправство или мгновенное выселение жителей без веских оснований.

Также мы рассказывали, что устаревшие пятиэтажки наконец дождались активной фазы реновации, однако вместе с ней пришли и первые судебные иски. В 2026 году практика принудительного выселения жителей стала законным инструментом, хотя для этого застройщик должен строго соблюсти ряд юридических требований.