Примусового виселення з житла не уникнути — хто в зоні ризику

Багато хто помилково вважає, що воєнний стан дає повний імунітет від виселення. Це міф. Право власності в Україні ніхто не скасовував, хоча процедура зараз стала значно делікатнішою.

Виставити людину на вулицю "в нікуди" — це завжди крайність, і суди йдуть на це лише тоді, коли всі інші аргументи вичерпані, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Аллу Нероду.

"Виселення — це примусовий та крайній захід", — наголошує вона.

І тут не вийде просто прийти з поліцією. Як пояснює експерт, "обов’язково потрібно вказати конкретну підставу та надати письмові докази". Без паперів ваші слова в суді — це просто емоції.

За що реально можуть виселити

Суд не буде слухати скарги на "важкий характер" сусіда. Мають бути зафіксовані факти:

Людина живе у вас, хоча ви не давали на це згоди. Немає жодних документів, які б давали право на перебування в оселі. Постійні сварки, дебоші або, що ще гірше, домашнє насильство. Квартиру перетворили на склад чи офіс, або просто руйнують майно. Хронічне ігнорування рахунків за комуналку.

Важливо не плутати два різні юридичні процеси. Виселення — це коли ви реально виставляєте речі за поріг. А зняття з реєстрації ("виписка") — це лише паперова зміна адреси в базі даних. Можна виписати людину, але вона й далі сидітиме у вас на кухні, поки ви не отримаєте окреме рішення про фізичне виселення.

Порядок виселення у 2026 році

Процес довгий, і до цього треба бути готовим. Спочатку ви надсилаєте письмову вимогу з проханням виїхати по-хорошому. Якщо людина ігнорує — йдете до суду. Коли на руках є рішення, починається найскладніше — його виконання.

"Самостійно власнику буде це зробити складно", — попереджає Нерода.

Спроба виштовхати когось силоміць може обернутися кримінальною справою вже проти вас. Тільки державний або приватний виконавець має право на примусові дії.

Адвокатка наголошує, що суди перевантажені, тому справи тягнуться місяцями.

