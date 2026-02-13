Арендаторов выселят из жилья без предупреждения — кого касается в 2026 году

Люди с коробками. Фото: Freepik

В Украине аренда жилья все реже держится на устных договоренностях. Там, где нет договора или системно нарушаются условия, риск внезапного переезда становится вполне реальным. При этом собственник не имеет права действовать произвольно.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 47 Конституции Украины, никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда. Это означает, что самостоятельная замена замков незаконна.

Реклама

Читайте также:

Расторжение договора аренды жилья по закону

Наиболее уязвимы те, кто снимает квартиру без письменного договора. В случае конфликта доказать право пользования сложно, а собственник может настаивать, что в помещении находятся посторонние лица.

Отдельная ситуация — долги. Статья 825 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что наймодатель имеет право требовать расторжения договора, если плата не вносится более шести месяцев при долгосрочной аренде или более двух раз подряд при краткосрочной.

Фактически после второй просрочки собственник может обращаться в суд без длительных предупреждений.

Самые частые основания для выселения:

системная неуплата аренды;

использование жилья не по назначению;

порча имущества;

создание угрозы для соседей.

Выселение за нарушение правил проживания

Если квартира превращается в склад, офис или место регулярных шумных мероприятий, это уже нарушение условий пользования. Закон позволяет расторгнуть договор, когда наниматель "разрушает или портит жилье" или использует его не по назначению.

В 2026 году суды все чаще учитывают акты ОСМД, фото и видео в качестве доказательств.

Чтобы не оказаться в зоне риска, стоит:

заключать письменный договор;

сохранять подтверждение оплат;

соблюдать правила пользования жильем.

Что будет с ценами на аренду жилья в 2026 году

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, рынок аренды идет вверх. Основной "двигатель" цен — острый дефицит свободных квартир на фоне большого наплыва студентов и специалистов в крупных городах.

В 2026-м арендаторам стоит готовиться к очередному подорожанию на 10--20%. Впрочем, скачок будет не таким резким, как раньше: рынок постепенно подстраивается под новые реалии и реагирует на сезонность.

Как сообщалось, в Украине начинается кардинальное обновление жилищной политики, которое вводит механизм "аренды с правом выкупа". Согласно новому закону №12377, подписанному президентом, граждане смогут со временем стать владельцами арендованных квартир без каких-либо скрытых переплат.

Также мы рассказывали, что несмотря на тревоги и проблемы со светом, киевская аренда будто игнорирует внешний хаос. Вместо ожидаемого затишья, рынок демонстрирует удивительную устойчивость: цены продолжают ползти вверх, создавая впечатление, что столичная недвижимость существует в каком-то собственном, параллельном мире.