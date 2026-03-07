Интерьер Ким Кардашьян удивил дизайнеров — что скрыто в гостиной (фото)

Интерьер Ким Кардашьян удивил дизайнеров. Фото: CNBC, housesofcelebs/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Интерьер дома американской знаменитости Ким Кардашьян давно вызывает оживленные обсуждения среди дизайнеров. Особенно много споров возникло вокруг ее гостиной — большого открытого пространства, выполненного почти полностью в белом.

Но действительно ли она такая пустая, как кажется на первый взгляд рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Скрытая кухня в гостиной

Главный фокус этого интерьера — умение скрывать быт. То, что гости принимают за стену, на самом деле является полноценной кухней. Все лишнее — техника, посуда, мелочи - зашито во встроенные модули. Это не просто минимализм, это фанатичное стремление к визуальной тишине.

Однако за этой простотой стоят огромные деньги и работа с фактурами.

"Белый интерьер может выглядеть очень эффектно, но только тогда, когда белый воспринимают не просто как цвет, а как инструмент для работы с материалами, светом и фактурами", — объясняет архитектор Сет Амман.

И это правда: если бы стены были просто покрашены дешевой краской, комната выглядела бы как коробка. Вместо этого здесь работает штукатурка, которая меняет оттенок в зависимости от того, как падает солнце.

Диван как единственный "остров"

В комнате, где нет шкафов или полок с книгами, мебель становится архитектурными объектами. Центральное место занимает диван, который буквально "держит" на себе все пространство.

"Правильно подобранный диван становится архитектурным центром комнаты. Он формирует атмосферу и придает глубину даже очень сдержанному интерьеру", — замечает дизайнер Марисса Барретт.

Чтобы пространство не казалось "плоским", дизайнеры смешали несколько оттенков — от холодного снежного до мягкого кремового. Это создает едва заметный объем, который глаз считывает на подсознательном уровне.

Гостиная Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram

Почему белый интерьер вызывает споры

Можно сколько угодно спорить, уютно ли жить в таком "музее", но невозможно отрицать, что это — высший пилотаж проектирования.

"Когда белое пространство сделано правильно, оно не является пустым. Оно создает спокойную среду, где главными становятся свет, форма и атмосфера", — заключает Сет Амман.

Возможно, в мире, где Ким постоянно окружена вспышками камер и шумом, такой "стерильный" дзен — это единственный способ не сойти с ума.

