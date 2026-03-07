Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото)

Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото)

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 20:12
Интерьер Ким Кардашьян удивил дизайнеров — что скрыто в гостиной (фото)
Интерьер Ким Кардашьян удивил дизайнеров. Фото: CNBC, housesofcelebs/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Интерьер дома американской знаменитости Ким Кардашьян давно вызывает оживленные обсуждения среди дизайнеров. Особенно много споров возникло вокруг ее гостиной — большого открытого пространства, выполненного почти полностью в белом.

Но действительно ли она такая пустая, как кажется на первый взгляд рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Скрытая кухня в гостиной

Главный фокус этого интерьера — умение скрывать быт. То, что гости принимают за стену, на самом деле является полноценной кухней. Все лишнее — техника, посуда, мелочи - зашито во встроенные модули. Это не просто минимализм, это фанатичное стремление к визуальной тишине.

Однако за этой простотой стоят огромные деньги и работа с фактурами.

"Белый интерьер может выглядеть очень эффектно, но только тогда, когда белый воспринимают не просто как цвет, а как инструмент для работы с материалами, светом и фактурами", — объясняет архитектор Сет Амман.

И это правда: если бы стены были просто покрашены дешевой краской, комната выглядела бы как коробка. Вместо этого здесь работает штукатурка, которая меняет оттенок в зависимости от того, как падает солнце.

Диван как единственный "остров"

В комнате, где нет шкафов или полок с книгами, мебель становится архитектурными объектами. Центральное место занимает диван, который буквально "держит" на себе все пространство.

"Правильно подобранный диван становится архитектурным центром комнаты. Он формирует атмосферу и придает глубину даже очень сдержанному интерьеру", — замечает дизайнер Марисса Барретт.

Чтобы пространство не казалось "плоским", дизайнеры смешали несколько оттенков — от холодного снежного до мягкого кремового. Это создает едва заметный объем, который глаз считывает на подсознательном уровне.

  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 1
    Гостиная Ким Кардашьян в гостиной. Фото: housesofcelebs/Instagram
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 2
    Гостиная Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 3
    Гостиная Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 4
    Гостиная Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 5
    Гостиная Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram
1 / 5
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 1
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 2
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 3
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 4
  • Гостиная Ким Кардашьян вызвала споры — что скрыто в дизайне (фото) - фото 5

Почему белый интерьер вызывает споры

Можно сколько угодно спорить, уютно ли жить в таком "музее", но невозможно отрицать, что это — высший пилотаж проектирования.

"Когда белое пространство сделано правильно, оно не является пустым. Оно создает спокойную среду, где главными становятся свет, форма и атмосфера", — заключает Сет Амман.

Возможно, в мире, где Ким постоянно окружена вспышками камер и шумом, такой "стерильный" дзен — это единственный способ не сойти с ума.

Как сообщалось, интерьер квартиры Хилари Суонк в Париже мог бы показаться слишком выверенным из-за высокого потолка и монохромных цветов, если бы не одна смелая деталь. В центре комнаты красуется дерзкий синий диван, который добавляет классическому пространству настоящего драйва и характера.

Также мы рассказывали, что времена стерильных белых кухонь, похожих на больничные кабинеты, наконец-то проходят. Актриса Кирстен Данст и дизайнер Джейн Холлворт сделали ставку на драматическую палитру, соединив насыщенные вишневые фасады с темной плиткой и холодным мрамором. Этот интерьер убеждает, что настоящий уют и роскошь сегодня имеют глубокие, характерные цвета.

Ким Кардашьян зарубежные звезды Дизайн звезды кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации