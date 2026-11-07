Техника на поле. Фото: УНИАН

Унаследованный от бабушки земельный пай, может оказаться значительно дороже, чем кажется. В некоторых областях Украины гектар сельскохозяйственной земли оценивают почти в 300 тысяч гривен, тогда как в других регионах его средняя стоимость составляет менее 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на KSE Institute.

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Сколько стоит гектар земли в Украине

По данным Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр), в сентябре 2026 года средняя цена одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 125 600 грн. В то же время средневзвешенный показатель был ниже — 82 000 грн за гектар.

Разница между этими цифрами связана со структурой заключенных сделок. Средняя цена учитывает стоимость отдельных сделок, тогда как средневзвешенная учитывает также площадь проданных участков. Из-за этого небольшие, но более дорогие земельные наделы могут заметно влиять на обычный средний показатель.

Всего в III квартале 2026 года в Украине было заключено около 22,4 тысячи сделок купли-продажи сельскохозяйственной земли общей площадью 43,7 тысячи гектаров. По сравнению с предыдущим кварталом количество сделок сократилось на 14%, а площадь проданной земли — на 18%.

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Где земельные паи самые дорогие в Украине

Самые высокие средние цены на сельскохозяйственную землю в III квартале зафиксировали на западе Украины. В частности, в Ивано-Франковской области гектар стоил в среднем 297 100 грн, а во Львовской — 292 200 грн.

К регионам с самой дорогой землей также относятся:

Ивано-Франковская область — 297 100 грн/га;

Львовская область — 292 200 грн/га.

Самые низкие средние цены зафиксированы в других регионах:

Донецкая область — 38 700 грн/га;

Николаевская область — 47 500 грн/га;

Херсонская область — 48 300 грн/га.

Таким образом, разница между самой дорогой и самой дешевой землей по региональным показателям превышает семь раз. Это означает, что местоположение земельного пая может существенно повлиять на сумму, которую владелец получит при продаже.

Сколько можно получить за земельный пай

Чтобы оценить возможную стоимость унаследованной земли, можно воспользоваться средними региональными показателями KSE за III квартал 2026 года.

Например, по средней цене за гектар:

пай площадью 2 гектара в Ивано-Франковской области — около 594 200 грн;

3 гектара — 891 300 грн;

5 гектаров — 1 485 500 грн.

Для сравнения, по средней цене в Николаевской области:

2 гектара — около 95 000 грн;

3 гектара — 142 500 грн;

5 гектаров — 237 500 грн.

Если же рассчитывать по средней цене самого дорогого региона, то участок площадью 3 гектара в Ивано-Франковской области, согласно статистическим данным, может стоить около 435 825 грн.

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