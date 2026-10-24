Военный на земельном участке. Фото: magnific.com

Участники боевых действий имеют право на первоочередное выделение земельных участков для нужд, определенных законом. Однако во время военного положения бесплатная приватизация государственной и коммунальной земли ограничена, поэтому перед оформлением важно проверить документы, выбрать участок и выяснить, распространяются ли на конкретную ситуацию законодательные исключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дія.

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Может ли участник боевых действий получить землю во время военного положения

Участники боевых действий имеют право на первоочередное выделение земельных участков для строительства жилья, садоводства и огородничества. Однако это право не означает, что во время войны можно беспрепятственно получить новый участок в частную собственность.

Согласно Земельному кодексу Украины, на период действия военного положения запрещено безвозмездно передавать государственные и коммунальные земли в частную собственность, выдавать разрешения на разработку землеустроительной документации для такой передачи и разрабатывать ее для безвозмездной приватизации.

Статус УБД не отменяет этих ограничений. В то же время закон предусматривает исключения, в частности, когда человек оформляет в собственность землю под недвижимостью, которая уже принадлежит ему, или участок, предоставленный ему в пользование до 1 января 2002 года.

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Поэтому перед подачей заявления стоит выяснить, подпадает ли конкретная ситуация под законодательные исключения. Если речь идет о получении нового свободного участка, стандартная процедура бесплатной приватизации во время военного положения недоступна.

Какие документы необходимо подготовить для УБД

Перечень документов зависит от цели обращения и конкретной ситуации. Для стандартной процедуры получения разрешения на разработку проекта землеустройства могут понадобиться:

Заявление или ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства.

Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Документ, подтверждающий право на льготу, в частности удостоверение участника боевых действий.

Графические материалы с указанием желаемого местоположения земельного участка.

Согласие землепользователя, если участок уже находится в пользовании другого лица и его планируется изъять.

Документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или аграрное образование — если речь идет о получении земли для ведения фермерского хозяйства.

Важно учесть, что этот перечень касается процедуры получения разрешения на разработку проекта землеустройства. Во время военного положения подача документов сама по себе не дает права получить новый земельный участок бесплатно вопреки установленному запрету.

Куда обращаться для оформления земли

Когда закон позволяет оформить участок, заявителю необходимо обратиться в орган, распоряжающийся соответствующей землей. Это может быть исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета, областная государственная администрация или территориальный орган Госгеокадастра — в зависимости от местоположения и назначения земли.

Заявление можно подать лично, через законного представителя или отправить документы заказным письмом. В обычном порядке решение о предоставлении разрешения или мотивированном отказе принимается в течение месяца.

Если речь идет о новом участке, который УБД хочет получить бесплатно, перед обращением следует уточнить в уполномоченном органе, можно ли провести процедуру при конкретных обстоятельствах во время военного положения.

Какие размеры земельных участков предусмотрены для УБД

Законодательство устанавливает максимальную площадь участка в зависимости от его целевого назначения. Эти нормы не означают, что землю можно получить бесплатно в любой момент: во время военного положения действуют отдельные ограничения.

Для садоводства — до 0,12 га.

Для личного крестьянского хозяйства — до 2 га.

Для строительства и обслуживания жилого дома — до 0,10 га в городе, 0,15 га в поселке и 0,25 га в селе.

Для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га.

Участникам боевых действий следует заранее определиться с назначением земли, подготовить документы и проверить, не пользовались ли они ранее правом на бесплатную приватизацию по соответствующему виду целевого назначения.

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