Техніка на полі. Фото: УНІАН

Успадкований від бабусі земельний пай

може виявитися значно дорожчим, ніж здається. У деяких областях України гектар сільськогосподарської землі оцінюють майже у 300 тисяч гривень, тоді як в інших регіонах його середня вартість становить менш як 50 тисяч гривень.

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Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на KSE Institute.

Скільки коштує гектар землі в Україні

За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр), у вересні 2026 року середня ціна одного гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 125 600 грн. Водночас середньозважений показник був нижчим — 82 000 грн за гектар.

Різниця між цими цифрами пов'язана зі структурою укладених угод. Середня ціна враховує вартість окремих продажів, тоді як середньозважена враховує також площу проданих ділянок. Через це невеликі, але дорожчі земельні наділи можуть помітно впливати на звичайний середній показник.

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Загалом у III кварталі 2026 року в Україні уклали близько 22,4 тисячі угод купівлі-продажу сільськогосподарської землі загальною площею 43,7 тисячі гектарів. Порівняно з попереднім кварталом кількість операцій зменшилася на 14%, а площа проданої землі — на 18%.

Де земельні паї найдорожчі в Україні

Найвищі середні ціни на сільськогосподарську землю у III кварталі зафіксували на заході України. Зокрема, в Івано-Франківській області гектар коштував у середньому 297 100 грн, а у Львівській — 292 200 грн.

До регіонів із найдорожчою землею також належать:

Івано-Франківська область — 297 100 грн/га;

Львівська область — 292 200 грн/га.

Найнижчі середні ціни зафіксували в інших регіонах:

Донецька область — 38 700 грн/га;

Миколаївська область — 47 500 грн/га;

Херсонська область — 48 300 грн/га.

Таким чином, різниця між найдорожчою та найдешевшою землею за регіональними показниками перевищує сім разів. Це означає, що місце розташування паю може суттєво впливати на суму, яку власник отримає під час продажу.

Скільки можна отримати за земельний пай

Щоб оцінити можливу вартість успадкованої землі, можна скористатися середніми регіональними показниками KSE за III квартал 2026 року.

Наприклад, за середньою ціною гектара:

пай площею 2 гектари в Івано-Франківській області — близько 594 200 грн;

3 гектари — 891 300 грн;

5 гектарів — 1 485 500 грн.

Для порівняння, за середньою ціною в Миколаївській області:

2 гектари — близько 95 000 грн;

3 гектари — 142 500 грн;

5 гектарів — 237 500 грн.

Якщо ж рахувати за середньою ціною найдорожчого регіону, то пай площею 3 гектари на Івано-Франківщині за статистичним орієнтиром може коштувати близько 435 825 грн.

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