Цены на квартиры в Германии: как подорожает жилье в 2026 году

Рынок жилья в Германии постепенно выходит из кризиса, но восстановление остается неравномерным. Спрос еще слабый, однако цены больше не падают. Главная причина — хронический дефицит жилья.

В апреле 2026 года покупатели осторожно прицениваются, но дефицит предложения диктует свои строгие правила игры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные аналитиков Empirica.

Цены на новостройки и вторичное жилье в Германии

Рынок демонстрирует удивительную устойчивость: новостройки за первый квартал прибавили в цене 0,2%, а в годовом разрезе выросли на 1,6%. Вторичный рынок ведет себя спокойнее, местами проседая на символические 0,2%, однако глобального обвала не произошло.

"После резкого падения мы видим стабилизацию, но для полноценного роста требуется восстановление покупательной способности и более активное строительство", — отмечает аналитик Маркус Вайс.

Средняя стоимость квадрата по стране в апреле держится на отметке 4 332 евро, но в мегаполисах цифры совсем другие. Так, Мюнхен уверенно держит статус самого дорогого города страны, где цены кажутся космическими даже для состоятельных немцев. За квадратный метр в квартире здесь просят более 9 060 евро, а в элитных районах ценник легко пересекает отметку в 10 000 евро.

Такой колоссальный разрыв между провинцией и топлокациями становится новой нормой для 2026 года.

Почему цены на жилье не падают

Дополнительное давление создает экономика. Прогнозы роста ухудшены, инфляция остается повышенной. Это сдерживает покупателей, но не приводит к удешевлению.

Для покупателей это означает завершение периода дешевых квартир. В то же время рынок еще не перегрет, как в предыдущие годы, поэтому решения можно принимать без спешки.

Главная тенденция ближайших лет — дефицит жилья. Именно он формирует долгосрочный сценарий: медленный, но стабильный рост цен без резких падений.

"Рынок сейчас находится в переходной фазе", — подчеркивает Вайс.

Это означает, что окно возможностей для тех, кто ждал "дна", закрывается. Для украинцев в Германии это сигнал: рассчитывать на падение цен больше не стоит, ведь впереди только медленное, но неизбежное подорожание.

