Рынок аренды жилья в Германии ждут изменения: новые правила

Рынок аренды жилья в Германии постепенно переходит под более жесткий контроль государства. Причина проста — цены годами росли быстрее, чем доходы, особенно в крупных городах. Правительство решило закрыть лазейки, которые позволяли обходить ограничения.

Правила должны сделать аренду более прогнозируемой и безопасной, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал I am Expat.

Новые правила аренды в Германии

Изменения охватывают сразу несколько ключевых механизмов. Государство ограничивает автоматический рост арендной платы, вводит более четкие требования к коротким контрактам и повышает прозрачность платежей.

Часть норм фактически перекрывает схемы, которые использовались для быстрого повышения стоимости жилья.

Что меняется на рынке аренды жилья

Раньше арендодатели могли поднимать плату вслед за инфляцией, и это было больно. Теперь вводят лимит — не более 3,5% в год. Даже если в стране все будет дорожать быстрее, ваш базовый платеж за жилье так резко не прыгнет.

Читайте также:

Кроме того меблированные квартиры перестанут быть "легальным способом" обойти закон. Раньше владельцы просто дописывали космические суммы "за диван и стол", чтобы выставить более высокий ценник. Теперь их обяжут четко расписывать: сколько стоит сама площадь, а сколько — мебель.

Другие важные мелочи:

короткие контракты . Если сдаете жилье дольше чем на полгода, вы автоматически попадаете под общие правила сдерживания цен. Схема "сдам на 7 месяцев и подниму цену следующему" больше не будет работать;

. Если сдаете жилье дольше чем на полгода, вы автоматически попадаете под общие правила сдерживания цен. Схема "сдам на 7 месяцев и подниму цену следующему" больше не будет работать; защита от выселения. Теперь, если у вас возник долг, но вы его быстро погасили, выставить вас на улицу автоматически уже не смогут. Правовую защиту арендаторов реально усилили.

Как новые правила повлияют на украинцев

Украинцы получат те же гарантии, что и местные арендаторы. Расходы станут более предсказуемыми, а договоры — более понятными. В то же время дефицит жилья в крупных городах никуда не исчезнет, поэтому поиск квартир останется сложным даже при новых ограничениях.

Как сообщали Новини.LIVE, в Германии даже такое банальное дело, как сушка одежды дома, четко регламентируется правилами, что часто становится сюрпризом для иностранцев. Пренебрежение этими нормами грозит не только появлением плесени, но и серьезными штрафами от арендодателя. Поэтому обычная бытовая привычка здесь может легко превратиться в весомую статью незапланированных расходов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что строгие правила в Германии распространяются даже на частные огороды, где каждый шаг жестко регламентирован уставом садового общества. Вместо желанной свободы владельцы получают строгие архитектурные ограничения, нарушение которых грозит не только огромными штрафами, но и принудительным сносом самовольных построек.

Частые вопросы

Что надо проверить при аренде квартиры в Германии?

Прежде всего сверьте Kaltmiete (базовую цену) и Warmmiete (с коммунальными). Убедитесь, что доплата за мебель не превышает 5% от стоимости аренды. Обязательно подпишите протокол передачи (Übergabeprotokoll) с фото всех дефектов. Также проверьте, позволяет ли владелец регистрацию (Anmeldung).

Как расторгнуть договор аренды квартиры в Германии?

Необходимо отправить владельцу официальное бумажное письмо с подписью (Kündigung) за три месяца до выезда. Электронные письма или сообщения в мессенджерах юридической силы не имеют. Срок считается с момента получения письма арендодателем, поэтому лучше отправлять его заказным письмом (Einschreiben) для подтверждения даты.